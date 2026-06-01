Angola: Le Brent ouvre à 92,91 dollars le baril

1 Juin 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/DC/BS

Luanda — Le baril de Brent de la mer du Nord, pour livraison en août prochain, a entamé les échanges lundi à 92,91 dollars sur les marchés internationaux, enregistrant une hausse de 0,33 dollar par rapport à l'ouverture de la séance précédente.

Les cours du brut de référence ont légèrement progressé dans un contexte marqué par la reprise des affrontements entre Israël et le Hezbollah, soutenu par l'Iran, au Liban, alimentant les inquiétudes des investisseurs quant aux risques pesant sur l'approvisionnement énergétique au Moyen-Orient.

Au cours de la séance de dimanche, le Brent a fluctué entre un minimum de 92,48 dollars et un maximum de 93,48 dollars le baril.

Le prix du Brent sert de référence pour la fixation des cours du pétrole sur les marchés internationaux. Il constitue également un indicateur majeur pour l'industrie pétrolière mondiale et pour les décisions stratégiques de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP).

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