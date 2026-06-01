Angola: Basketball - Le Primeiro d'Agosto s'impose face à CPPL en demi-finale de la Ligue Azule

Luanda — Le Primeiro d'Agosto a dominé, dimanche à Luanda, la formation de Casa de Pessoal do Porto de Lobito (CPPL) sur le score de 58 à 45, prenant ainsi l'avantage dans la série des demi-finales du Championnat national sénior féminin de basketball, "Ligue Azule", disputé au pavillon Victorino Cunha.

La meneuse Isabel Fernando s'est particulièrement illustrée côté "militaires", en réalisant un triple-double avec 14 points, six rebonds et deux passes décisives.

Les "Agostinas" ont entamé la rencontre de manière très agressive, exerçant une forte pression sur le porteur du ballon, ce qui leur a permis de prendre rapidement une avance de 11-0. Ce début de match poussif a contraint l'entraîneur de la formation du Lobito à demander un temps mort afin de réorganiser tactiquement son équipe.

Dépourvue de solutions face à l'intensité adverse, la formation du CPPL a rejoint les vestiaires avec un retard conséquent, le 1.º d'Agosto menant alors 40-17.

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Au retour des vestiaires, le CPPL a affiché un meilleur visage en remportant le troisième quart-temps sur le score de 16-12. Il a ensuite également dominé le dernier quart-temps (12-6), sans toutefois parvenir à inverser le cours de la rencontre.

Les scores par quart-temps étaient les suivants : 21-6, 19-11, 12-16 et 6-12.

Le deuxième match est prévu pour le 3 juin, une troisième rencontre étant programmée le 6 juin en cas de nécessité.