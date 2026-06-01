Angola: La jeunesse est le moteur du développement dans le pays

Luanda — Le directeur national de la jeunesse, José Mateus, a souligné ce samedi à Luanda le rôle fondamental des jeunes dans le développement de l'Angola, en mettant l'accent sur la stratégie de croissance économique, sociale et politique du pays.

S'exprimant locrs de l'ouverture du premier Congrès « Génération de millions », il a insisté sur le fait qu'investir dans l'éducation, l'entrepreneuriat et la participation citoyenne des jeunes est essentiel pour garantir un avenir plus prospère et durable à l'Angola.

Il a souligné que le congrès se voulait une plateforme importante de formation, d'échange d'expériences et de recherche de solutions aux défis auxquels est confrontée la jeunesse angolaise.

Le responsable a réaffirmé l'engagement du gouvernement à poursuivre la mise en œuvre de politiques et de programmes visant à renforcer les opportunités offertes aux jeunes dans divers domaines.

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Il a, par ailleurs, encouragé les participants à jouer un rôle actif dans la transformation de la société, en contribuant par leurs idées, leurs innovations et leur leadership au progrès national.

« La jeunesse angolaise a une mission cruciale dans la construction de l'avenir du pays ; elle ne peut manquer à son engagement de contribuer à bâtir un Angola toujours plus développé, inclusif et prospère », a-t-il conclu.

De son côté, le député João Baptista Kussumua a souligné que l'Angola bénéficie d'un important atout démographique, caractérisé par une forte proportion de jeunes, ce qui représente une opportunité stratégique pour stimuler le développement économique et social.

João Kussumua a insisté sur le fait que la réalisation et l'exploitation de ce potentiel dépendent directement des investissements dans l'éducation, la formation professionnelle et la création d'emplois.

Le député a soutenu que les politiques publiques devraient viser à élargir les perspectives offertes aux jeunes, sans pour autant se substituer à l'engagement et à la responsabilité individuelle de chaque citoyen.

Il a souligné que la jeunesse angolaise possède du talent et des capacités, mais qu'elle rencontre des difficultés à concrétiser ce potentiel en raison de défis structurels et d'un accès limité aux opportunités. Il a conclu que le renforcement des politiques d'éducation, de formation professionnelle et d'employabilité sera crucial pour transformer le potentiel de la jeunesse en un progrès durable pour l'Angola.

De son côté, le président de l'Association Pour Ma Génération, António de Gonçalves, a expliqué que le premier congrès vise à préparer les jeunes aux nouveaux défis, en leur donnant la parole et en leur offrant des opportunités.

Il a souligné que l'association existe depuis trois ans et que ce projet spécifique a débuté l'année dernière, avec pour objectif de promouvoir le développement de la jeunesse, en mettant l'accent sur l'éducation et les perspectives d'emploi.

Il a indiqué que plus de 3 000 bourses d'études supérieures, 287 pour l'enseignement secondaire et technique, et 2 485 pour des formations professionnelles ont déjà été octroyées, ce qui a permis la création de plus de 60 emplois grâce à des partenariats.

« Poursuivre notre travail et veiller à ce que la génération actuelle ne soit pas en échec : le thème du congrès reflète notre responsabilité de construire un avenir meilleur pour l'Angola », a-t-il déclaré.