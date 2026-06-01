Angola: Mise en relief du rôle essentiel du sport dans la lutte contre le tabagisme

Le directeur du Bureau provincial de la jeunesse et des sports de Huíla, Jerson Emiliano, a souligné que le sport est un outil indispensable pour prévenir la consommation de tabac et d'autres drogues nocives pour la santé des adolescents et des jeunes adultes.

Dans une déclaration à l'ANGOP, à l'occasion de la Journée mondiale sans tabac (31 mai), il a affirmé que le sport contribue à l'adoption de saines habitudes de vie et aide à éloigner les jeunes des comportements à risque liés à la consommation de tabac, d'alcool et d'autres drogues.

Selon Jerson Emiliano, la pratique sportive permet d'occuper son temps libre de manière constructive, renforce la discipline, favorise le vivre-ensemble et améliore la santé physique et mentale des jeunes.

Jerson Emiliano a insisté sur le fait que de nombreux jeunes sont influencés par leur environnement social, l'oisiveté, la pression des pairs et les difficultés familiales, autant de facteurs qui favorisent un contact précoce avec le tabac.

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Pour inverser cette situation, le Bureau provincial de la jeunesse et des sports a mis en place des campagnes de sensibilisation, des conférences éducatives et des tournois communautaires axés sur la promotion de la santé et la prévention des addictions, a-t-il déclaré.

Parmi les initiatives en cours, il a souligné le programme « Gira Bairro », qui associe des sports tels que le football, le basketball, l'athlétisme et des jeux récréatifs à la diffusion de messages éducatifs sur les risques liés au tabac et aux autres substances nocives.

Le directeur provincial a également insisté sur le fait que le travail de prévention implique les écoles, les organisations de jeunesse, les établissements de santé, les églises et les forces de défense et de sécurité, dans une action conjointe pour protéger la jeunesse.

Dans son message aux jeunes de Huíla, il les a exhortés à considérer le sport comme un chemin vers un avenir sain et responsable.

« Le sport éduque, protège et fortifie les jeunes. Choisir le sport, c'est aussi dire non au tabac et oui à la vie », a-t-il conclu.

La Journée mondiale sans tabac a été instituée par l'Organisation mondiale de la Santé afin de sensibiliser le public aux risques liés au tabagisme et d'encourager l'adoption de modes de vie plus sains.

Cette journée met en lumière les graves conséquences du tabagisme sur la santé, notamment les maladies cardiovasculaires et respiratoires et divers types de cancers, ainsi que les méfaits du tabagisme passif pour les personnes vivant avec des fumeurs.

Cet événement est également l'occasion de promouvoir des campagnes de prévention, en particulier auprès des jeunes, en insistant sur l'importance des environnements sans fumée et des mesures contribuant à réduire la consommation de produits du tabac.