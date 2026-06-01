Sénégal: Retour sur investissements - Les actionnaires de la BOA Sénégal perçoivent un dividende annuel net de 16,2 milliards de FCFA

La Bank Of Africa (BOA) Sénégal a mis en paiement ce lundi 1er juin 2026, au titre de l'exercice 2025, un dividende annuel net de 16,2 milliards de FCFA, ont informé les dirigeants de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est coté cet établissement bancaire.

Avec un capital comportant 36 millions d'actions, cela correspond à un dividende net par action de 450 FCFA contre 350 FCFA, soit une augmentation de 100 FCFA.

A l'issue de l'exercice 2025, la BOA Sénégal avait réalisé un résultat net après impôts de 21,905 milliards de FCFA contre 19,984 milliards de FCFA au 31 décembre 2024, soit une progression de 10%.

Le total bilan de la banque était en accroissement de 53 milliards, se situant à 836,158 milliards de FCFA contre 783,173 milliards de FCFA en 2024.

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Au 31 décembre 2025, les créances de la banque sur sa clientèle s'étaient repliées de plus de 16 milliards, s'établissant à plus 386 milliards de FCFA. En parallèle, les dettes à l'égard de la clientèle ont augmenté de +101 milliards à +697 milliards de FCFA. Au finish, le produit net bancaire est en hausse de 5%, se situant à 52 milliards de FCFA contre 50 milliards de FCFA au 31 décembre 2024.

Une meilleure maitrise des charges générales d'exploitation avait été notée avec une augmentation de seulement 2,43%, à 20,167 milliards de FCFA contre 19,888 milliards FCFA en 2024.

Le résultat brut d'exploitation a, de son côté, connu une hausse de 7,25% à 29,069 milliards de FCFA contre 27,102 milliards de FCFA en 2024.

Une baisse de 2% a été relevée au niveau du coût du risque avec une réalisation de 4,346 milliards de FCFA contre 4,429 milliards de FCFA au 31 décembre 2024.

Pour sa part, le résultat d'exploitation est en progression de 9,04% à 25 milliards de FCFA contre 23 milliards de FCFA en 2024.

En ce qui le concerne, le résultat avant impôt s'était accru de 10% avec un niveau qui se situe à 25,140 milliards de FCFA contre 23 milliards de FCFA en 2024.