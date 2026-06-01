Congo-Kinshasa: Migrants venus des USA - Une Colombienne quitte le pays pour regagner son pays d'origine

Une ressortissante colombienne ayant séjourné temporairement en République démocratique du Congo (RDC) dans le cadre du dispositif d'accueil de ressortissants de pays tiers en provenance des États-Unis a quitté le territoire national ce lundi 1er juin pour regagner son pays d'origine, selon l'Agence congolaise de presse (ACP) qui cite des sources gouvernementales.

Pour le Gouvernement, ce départ s'inscrit dans la poursuite de la mise en oeuvre du mécanisme annoncé en avril dernier. Dès le lancement de cette initiative, les autorités avaient souligné son caractère strictement temporaire, précisant qu'il ne s'agissait ni d'un programme d'installation durable ni d'un dispositif de relocalisation permanente.

Selon les mêmes sources, plusieurs autres personnes accueillies dans ce cadre poursuivent actuellement leurs démarches administratives en vue d'un retour volontaire vers leurs pays respectifs. Ces procédures sont menées en coordination avec les partenaires concernés et conformément aux mécanismes établis pour accompagner chaque situation individuelle.

Le retour de cette ressortissante colombienne intervient quelques semaines après celui d'un premier citoyen colombien qui avait également quitté la RDC pour regagner son pays à l'issue de son séjour temporaire.

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Dans un article publié mercredi 13 mai, le médias américain New York Times annonçait qu'un juge fédéral américain avait ordonné au gouvernement des États-Unis de rapatrier Adriana Zapata, une Colombienne de 55 ans, expulsée "illégalement" vers la RDC malgré le refus officiel de ce pays de l'accueillir.

D'apres le même journal, en 2025, un tribunal américain avait déjà statué qu'elle risquait la torture si elle retournait dans son pays d'origine.

Le nom de la colombienne rapatriée ce lundi n'ayant pas été divulgué, il est difficile de dire à ce jour, s'il s'agit de Mme Zapata.

Toutes fois, des sources proches du dossier de ces migrants indiquent par ailleurs que plusieurs États ont exprimé leur disponibilité à accueillir ou à faciliter le retour de certains de leurs ressortissants concernés par ce programme.

Elles insistent toutefois sur le fait que ces retours reposent exclusivement sur une démarche volontaire des personnes concernées, dans le respect des procédures administratives en vigueur et des impératifs liés à leur sécurité.

Les autorités congolaises poursuivent, quant à elles, la coordination avec les institutions nationales compétentes ainsi qu'avec les différents partenaires impliqués afin d'assurer le suivi des dossiers encore en cours de traitement.

Pour le gouvernement, l'évolution actuelle du dossier constitue une illustration concrète du caractère transitoire du dispositif mis en place et du respect des engagements pris lors de son lancement.

Les retours déjà enregistrés, ainsi que ceux envisagés dans les prochaines semaines, s'inscrivent dans la logique de solutions durables et volontaires pour les personnes concernées.