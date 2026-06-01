Congo-Kinshasa: Plus de 40 perroquets gris remis en liberté à Dingi au Maniema

Plus de 40 perroquets gris préalablement réhabilités ont été relâchés dans leur habitat naturel dimanche 31 mai à Dingi, dans la province du Maniema. Cette opération s'inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de ces espèces totalement protégées, menée par la fondation Lukuru en partenariat avec l'Institut congolais pour la conservation de la nature (ICCN).

Cette cérémonie de relâchement a coïncidé avec la célébration de la Journée mondiale des perroquets. L'événement s'est déroulé au centre de conservation local, en présence de la population environnante, de partenaires techniques et financiers, ainsi que de plusieurs autorités politico-administratives.

Présent lors de la cérémonie, le ministre provincial de l'Environnement, Mutoro Tambwe Josué, a salué les efforts de la fondation Lukuru avant de lancer un avertissement sévère aux braconniers.

« Ceux qui capturent les perroquets doivent savoir que les perroquets sont totalement protégés par les lois », a martelé le ministre, insistant sur le fait que l'impunité ne sera plus tolérée face à ceux qui défient l'autorité de l'État.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

De son côté, la directrice nationale de la fondation Lukuru, Terese Hart, a rappelé que l'enjeu principal reste la destruction de la demande économique.

« Il y a un grand marché pour le perroquet gris à l'extérieur. Notre souhait est qu'avec la diminution de la capture, il y aura une diminution des besoins pour une telle vente », a-t-elle précisé.

Grâce aux interventions menées dans la province par la fondation Lukuru et l'ICCN, depuis 2022 plus de 400 perroquets saisis des mains des trafiquants ont déjà pu être sauvés et relâchés dans la nature à ce jour.