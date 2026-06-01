Congo-Kinshasa: L'Inspection générale de la PNC dote les policiers d'Uvira et de Fizi de matériels et d'équipements médicaux

Les éléments de la Police nationale congolaise (PNC) déployés à Uvira et à Fizi, dans la province du Sud-Kivu, ont reçu, samedi 30 mai, une dotation en matériels et en équipements médicaux du gouvernement congolais. Selon l'Inspection générale de la PNC, cette action vise à renforcer les capacités opérationnelles des policiers et à améliorer leurs conditions de travail.

Déstabilisés par l'occupation de Bukavu, chef-lieu du Sud-Kivu, en février 2025 par les rebelles du M23/AFC, plusieurs agents de police ne disposaient plus d'un uniforme digne de leur fonction. En raison de la vétusté de leurs tenues, ils étaient devenus difficilement reconnaissables.

Pour les bénéficiaires, cette dotation leur permettra enfin d'exercer leur métier dans de meilleures conditions et de mieux servir la population. Ils promettent ainsi d'améliorer la qualité de leurs prestations au profit des habitants.

« Cela fait belle lurette que nous n'avons pas reçu de tenues. Nous pensons que le travail peut désormais être effectué dans de bonnes conditions afin de contribuer à la restauration de l'autorité de l'État à Uvira », a déclaré l'un des policiers bénéficiaires.

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De son côté, le docteur Serge Lutumba, directeur de l'hôpital de la police Louis Second Karawa (LSK), a indiqué que son établissement avait été vandalisé et pillé à deux reprises, notamment lors de l'occupation de Bukavu et d'Uvira par les rebelles du M23.

« L'hôpital a été vandalisé une première fois au mois de février de l'année passée, puis une seconde fois lorsque le M23 a quitté Uvira. Les rebelles avaient pillé tous les médicaments qui nous avaient été fournis pour cette zone opérationnelle. Mais grâce à ce don, nous sommes aujourd'hui en mesure de répondre, pour le moment, aux besoins sanitaires des policiers », a-t-il expliqué.

Par ailleurs, les policiers ont signalé une erreur dans la fabrication des nouveaux uniformes. Ils relèvent notamment l'absence des insignes officiels de la Police nationale congolaise sur certaines tenues.