Congo-Kinshasa: Education nationale - L'ENAFEP, le TENASOSP et l'Examen d'État confirmés pour ce mois de juin 2026

L'Inspection générale à l'Éducation nationale a confirmé, pour ce mois de juin, la tenue des trois épreuves certificatives nationales sur toute l'étendue du pays.

Lors d'une réunion tenue le dimanche 31 mai à Kinshasa, les membres du Syndicat national des inspecteurs de l'enseignement au Congo (SYNIECO), sections de l'Ituri, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, ont levé leur menace de boycott.

Réunis autour de l'Inspecteur général de l'Éducation nationale, Hubert Kimbonza Sefu, chargé des évaluations et des finances, les inspecteurs principaux provinciaux ont reçu des assurances quant au paiement de leurs arriérés liés à l'organisation des examens de l'année 2025, dont le taux de décaissement était de 51 %.

Selon les explications fournies lors de cette réunion convoquée sur instruction de la ministre d'État Raïssa Malu, les fonds destinés à la prise en charge des opérateurs ont déjà été décaissés par le Gouvernement et sont en cours de traitement par les institutions chargées du paiement.

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Rassuré par ces garanties, le secrétaire général du SYNIECO, Henry Longendja, a appelé l'ensemble des inspecteurs et opérateurs concernés au calme et à la sérénité, écartant ainsi tout risque de perturbation des épreuves nationales.

Cette évolution ouvre la voie à la tenue normale de l'Examen national de fin d'études primaires (ENAFEP), prévu les 4 et 5 juin prochains, ainsi qu'au Test national de sélection et d'orientation scolaire et professionnelle (TENASOSP), programmé les 11 et 12 juin 2026.

La session ordinaire de l'Examen d'État, quant à elle, est fixée du 22 au 25 juin 2026 sur toute l'étendue du territoire national.

A propos des frais

Pour l'édition 2025-2026, les frais de participation ont été fixés de manière décentralisée par les gouverneurs de province, afin de tenir compte des réalités économiques et logistiques locales. Ils varient généralement entre 30 000 FC et 100 000 FC, selon la région et le cycle concerné.