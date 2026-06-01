Sénégal: Centenaire d'Abdoulaye Wade - La souveraineté par le pragmatisme

1 Juin 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Jean Pierre Malou

À l'occasion du centième anniversaire de la naissance d'Abdoulaye Wade, son ancien ministre des Affaires étrangères, Madické Niang, a mis en lumière la vision économique d'un dirigeant convaincu que le développement du Sénégal devait s'appuyer sur un équilibre entre souveraineté nationale et ouverture au monde.

Pragmatique et attaché au dialogue, Wade entretenait, selon Madické Niang, une relation singulière avec les institutions financières internationales. Critique de certaines de leurs orientations, il privilégiait néanmoins la concertation plutôt que la rupture, défendant les intérêts du Sénégal sans s'enfermer dans une logique de confrontation. La question de la dette africaine figurait parmi ses principaux combats.

Il estimait que le poids de l'endettement freinait durablement le développement du continent et plaidait pour un allègement, voire un effacement de la dette, afin de permettre aux États africains d'investir davantage dans leurs priorités économiques et sociales.

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Cette défense de la souveraineté économique s'accompagnait toutefois d'une volonté de préserver les partenariats financiers. Pour Madické Niang, Wade privilégiait un rapport de force fondé sur le respect mutuel, combinant mobilisation des ressources internes et coopération avec les bailleurs de fonds.

La valorisation des ressources nationales occupait également une place centrale dans sa stratégie. L'agriculture constituait, à ses yeux, un levier majeur d'indépendance économique. Le lancement de la Grande Offensive Agricole pour la Nourriture et l'Abondance (GOANA), en réponse à la crise alimentaire mondiale de 2007-2008, traduisait cette ambition de renforcer la production locale et de réduire la dépendance aux importations.

Les grands projets d'infrastructures engagés sous sa présidence répondaient à la même logique. Routes, autoroutes, équipements aéroportuaires et projets d'intégration régionale étaient conçus comme des instruments de croissance, de compétitivité et de création d'emplois. Pour Madické Niang, cette vision conserve aujourd'hui toute sa pertinence. Face aux défis économiques et financiers actuels, les réflexions de Wade sur la dette, la souveraineté économique et les investissements structurants demeurent, selon lui, d'une grande actualité.

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