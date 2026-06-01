Sénégal: Mbour - Percussions et variants rythmiques - Nguenteli 2026, la fête des tambours investit la place Santessou

Ce lundi 1er juin 2026, la cité mbouroise va changer de tempo. A l'appel de la compagnie Ngueweul Rythme et de son fondateur Cheikh Ma Djimbira Ndiaye, dit Ndigueul Mc, des percussionnistes venus de Saint-Louis, Louga, Diourbel, Dakar, Thiès, Kaolack et de Casamance feront résonner sabar, tama, tabala, djembe et autres trésors rituels sur la Place Santessou. De 16 heures jusqu'au coucher du soleil, cette première édition de Nguenteli 2026 veut rendre les rythmes ancestraux accessibles à tous, loin des scènes hôtelières et des théâtres.

Mbour s'apprête à vibrer au rythme des tambours et des traditions africaines. La compagnie NGUEWEUL RYTHME, dirigée par le percussionniste et promoteur culturel Cheikh Ma Djimbira Ndiaye, dit Ndigueul Mc, organise, ce lundi 1er juin 2026 à la Place Santessou, la première édition de NGUENTELI 2026, un événement culturel majeur consacré aux percussions sénégalaises et à la promotion du patrimoine africain. Prévu à partir de 16 heures, ce rendez-vous se veut un espace de rencontre, de transmission et de célébration populaire.

Il réunira des artistes venus de plusieurs régions du Sénégal, notamment de Saint-Louis, Louga, Diourbel, Dakar, Thiès, Kaolack et de la Casamance. L'événement mettra à l'honneur la richesse et la diversité des instruments traditionnels du Sénégal à travers des prestations de Sabar, Tama, Tabala, Sowrouba, Djembé, Bougarabou, Khine et Dumdum. Les organisateurs promettent une création artistique immersive mêlant harmonieusement tradition et modernité.

Au-delà des percussionnistes, NGUENTELI 2026 accueillera également des masques traditionnels, des danseurs, des comédiens, des chanteurs ainsi que les Dakura Women, un collectif féminin qui oeuvre à la promotion des femmes dans l'univers des percussions africaines. Selon les initiateurs, ce projet culturel vise à rapprocher l'art des populations. Habituée aux scènes d'hôtels, de théâtres et de grands concerts, la compagnie NGUEWEUL RYTHME a fait le choix de se produire au coeur de la cité mbouroise afin de toucher un public plus large et plus diversifié.

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Le choix de la Place Santessou n'est pas fortuit. Il traduit la volonté des organisateurs de renouer avec un public populaire, familial et intergénérationnel, dans un cadre ouvert favorisant les échanges culturels et le partage des savoirs. Organisé avec le soutien des communautés locales, de la mairie de Mbour et de l'agence partenaire Esprit d'Afrique, l'événement ambitionne de contribuer au rayonnement culturel de la Petite Côte et de faire de Mbour un pôle incontournable des arts traditionnels.

En prélude à cette grande rencontre, une retraite aux flambeaux est prévue le dimanche 31 mai à 21 heures dans les rues du quartier Santessou. Cette procession populaire marquera l'ouverture symbolique des festivités et invitera les populations à prendre part à cette célébration du patrimoine sénégalais. À travers NGUENTELI 2026, les organisateurs entendent promouvoir les valeurs de paix, de cohésion sociale et de transmission culturelle.

Ils souhaitent également sensibiliser les jeunes générations à l'importance de préserver les héritages artistiques et musicaux du Sénégal tout en renforçant leur visibilité auprès du public international. Avec cette initiative, Mbour confirme une fois de plus sa vocation de terre de culture et d'expression artistique, où le rythme, la mémoire et la créativité africaine se donnent rendez-vous pour une célébration exceptionnelle.