La Maison de l'Île Saint-Louis a abrité le week-end (samedi 30 mai 2026) la cérémonie de rentrée politique du mouvement « Épaule contre Épaule autour du Président Bassirou Diomaye Faye ». Pour son président, Papis Diop, cette rencontre politique et citoyenne se veut bien plus qu'un simple rassemblement car elle constitue un moment stratégique de mobilisation, d'écoute, d'animation et de consolidation des forces vives engagées derrière la vision du Président de la République pour une transformation structurelle du pays, fondée sur la justice sociale et la refondation institutionnelle du Sénégal. Il prône une relation fondée sur la confiance, le respect et la volonté commune de redonner à Saint-Louis la place qu'elle mérite dans la marche du Sénégal.

Car, à l'en croire, il faut avoir aujourd'hui le courage de dire que Saint-Louis est devenue un immense cahier de doléances. « Les difficultés s'accumulent. Les souffrances des populations deviennent de plus en plus visibles. Et face à cette réalité, aucune collectivité territoriale, aussi volontaire soit-elle, ne peut, à elle seule, répondre efficacement à l'ensemble des défis », précise M. Diop.

Pour lui, le moment est venu pour les fils et filles de Saint-Louis de se rassembler autour de l'essentiel et dépasser les divisions inutiles, les querelles de personnes et les calculs politiciens. « J'invite tous les responsables de la coalition Diomaye Président de Saint-Louis à plus de lucidité, d'ouverture face aux défis qui nous attendent. Notre seul combat doit être celui du développement de Saint-Louis », a-t-il lancé depuis Saint-Louis tout en annonçant que le mouvement « Épaule contre Épaule autour du Président Bassirou Diomaye Faye » commencera dès le lendemain à installer des cellules dans les 33 quartiers de la ville de Saint-Louis ainsi que dans les différentes communes du département.