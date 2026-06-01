Angola: Quatorze morts enregistrées par les pompiers durant le week-end

Luanda — Quatorze personnes ont trouvé la mort et 61 ont été blessées durant le week-end en Angola, à la suite de 126 incidents enregistrés par le Service de Protection Civile et des Pompiers (SPCB).

Selon le bulletin couvrant les dernières 72 heures transmis lundi à l'ANGOP par la corporation, on constate une diminution de 35 décès, mais une augmentation de 14 blessés et du nombre d'incidents par rapport à la même période de l'année précédente.

Parmi les décès, sept seraient dus à des noyades présumées, deux à un suicide par pendaison présumé, deux à des causes inconnues et un cas chacun à un accident de la route, à l'abandon d'un cadavre et à des agressions physiques.

Concernant les blessés, 49 ont été victimes d'accidents de la circulation, sept d'agressions physiques, et un cas chacun résulte d'un heurt par train, d'une chute par trébuchement, d'un accident du travail, de l'effondrement d'un mur et d'une piqûre d'abeilles.

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Au cours des dernières 72 heures, le SPCB a également assuré 146 interventions diverses, dont 96 pour des soins préhospitaliers.

Le document précise que durant cette période, la corporation a mobilisé au total 1 851 pompiers et 100 moyens matériels, comprenant des équipements de lutte contre les incendies, de sauvetage technique et aquatique, des ambulances, des vedettes et autres dispositifs d'intervention.