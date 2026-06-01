Soudan: Ministère des AE condamne le massacre terroriste à Oum Saadoun et Al-Murra

Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale a condamné avec fermeté le massacre perpétré par les FSR dans les localités d'Oum Saadoun et d'Al-Murra, dans l'État du Nord-Kordofan, durant le deuxième jour de l'Aïd al-Adha.

Dans un communiqué, le ministère a indiqué que l'attaque avait fait des dizaines de morts parmi les civils et plusieurs blessés, la qualifiant de nouvelle violation grave contre des populations non armées.

Le ministère des Affaires étrangères a estimé que cette attaque constituait une violation flagrante du droit international humanitaire et du droit international des droits de l'homme, accusant les FSR de poursuivre une campagne de violence visant les civils et de compromettre la stabilité du pays.

Le gouvernement soudanais a tenu les FSR ainsi que leurs soutiens présumés pour responsables de cette attaque et de ses conséquences humanitaires, affirmant que l'appui militaire, financier et logistique dont bénéficierait le groupe contribue à la poursuite des violences.

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Le ministère a appelé les Nations unies, le Conseil de sécurité, l'Union africaine et les organisations de défense des droits humains à condamner l'incident, à soutenir les efforts visant à traduire les responsables en justice et à renforcer la protection des civils.

Soudan a également réitéré son appel à classer les FSR comme organisation terroriste, tout en affirmant sa détermination à protéger les citoyens et à coopérer avec ses partenaires régionaux et internationaux pour faire avancer la justice et la stabilité.