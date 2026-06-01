Soudan: Reprise des voyages de retour volontaire des Soudanais via le poste-frontière d'Argeen

31 Mai 2026
Sudan News Agency (Khartoum)

Les autorités soudanaises à Aswan ont repris dimanche les voyages de retour volontaire des ressortissants soudanais présents à d'Assouan et Louxor, via le poste-frontière d'Argeen.

Le consul général du Soudan à Aswan et dans le sud de la Haute-Égypte, l'ambassadeur Abdelgader Abdallah, a salué les efforts déployés par le secrétaire général de l'organe des affaires des Soudanais à l'étranger, Dr. Abdelrahman Zain Al-Abidine, pour soutenir le retour des citoyens soudanais.

Il a indiqué que le consulat poursuit la supervision des opérations de retour volontaire, soulignant que les nouvelles mesures d'organisation des bagages et des départs ont permis de réduire l'encombrement, d'accélérer les procédures de voyage et d'améliorer le confort et la sécurité des voyageurs. Il a également estimé qu'Assouan constitue un modèle réussi de gestion du dossier du retour volontaire grâce à la coopération entre le consulat, les bénévoles et les initiatives communautaires soudanaises.

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