Cote d'Ivoire: Journée mondiale sans tabac - Plus de 40 millions d'adolescents exposés au piège de la nicotine

À l'occasion de la Journée mondiale sans tabac célébrée le 31 mai 2026, l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) a lancé un appel pressant aux gouvernements du monde entier afin de renforcer la protection des jeunes contre les dangers du tabac et des nouveaux produits nicotiniques. L'agence onusienne dénonce notamment les stratégies marketing de l'industrie du tabac, qu'elle accuse de cibler délibérément les adolescents pour les enfermer dans un cycle de dépendance à la nicotine.

Selon l'OMS, les fabricants de tabac et de produits nicotiniques développent aujourd'hui des produits toujours plus attractifs grâce à des emballages colorés, des arômes inspirés des bonbons ou encore des campagnes de promotion diffusées sur les réseaux sociaux. L'objectif, estime l'organisation, est de séduire une nouvelle génération de consommateurs et de maintenir la rentabilité d'un secteur responsable de millions de décès chaque année.

« Alors même que le tabac continue de tuer des millions de personnes, les grands fabricants de tabac réinventent leur modèle économique », a déclaré le Dr Etienne Krug, directeur du Département des déterminants de la santé, de la promotion et de la prévention à l'OMS. Selon lui, les cigarettes électroniques aromatisées, les sachets de nicotine et d'autres produits similaires sont largement promus auprès des jeunes afin de créer une nouvelle dépendance.

Les chiffres avancés par l'OMS sont particulièrement préoccupants. Dans le monde, plus de 40 millions d'enfants âgés de 13 à 15 ans consomment déjà du tabac. Par ailleurs, près de 15 millions d'adolescents utilisent des cigarettes électroniques. L'organisation souligne également la progression rapide des sachets de nicotine, dont la commercialisation échappe encore à toute réglementation spécifique dans environ 160 pays.

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Pour l'agence sanitaire mondiale, cette situation représente une menace majeure pour la santé publique. La nicotine est reconnue comme une substance hautement addictive, particulièrement nocive pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes dont le cerveau est encore en développement. Son usage prolongé favorise l'apparition de nombreuses maladies et peut compromettre durablement la santé des consommateurs.

Face à cette réalité, l'OMS recommande un durcissement des politiques de lutte contre le tabagisme et le vapotage. L'organisation préconise notamment l'interdiction des produits aromatisés, le renforcement des restrictions publicitaires, l'extension des espaces publics sans tabac ni vapotage ainsi qu'une application plus rigoureuse des réglementations existantes.

L'OMS cite l'exemple de Rio de Janeiro, au Brésil, où les autorités ont multiplié les contrôles contre la vente illégale de cigarettes électroniques et lancé de vastes campagnes de sensibilisation. Cette approche est aujourd'hui présentée comme un modèle d'action locale efficace.

Chaque année, le tabagisme provoque plus de sept millions de décès dans le monde et demeure l'une des principales causes de mortalité évitable. À travers cette Journée mondiale sans tabac, l'OMS invite les plus d'un milliard d'utilisateurs de produits du tabac et de nicotine à franchir le premier pas vers le sevrage et à choisir un avenir plus sain.