Togo: Aného se refait une beauté

Ville historique et touristique, deux fois capitale du Togo, Aného entame une nouvelle phase de transformation urbaine.

Les autorités de la commune Lacs 1 ont décidé de mettre fin aux constructions commerciales anarchiques qui dégradent le paysage de la ville.

Désormais, seuls des conteneurs peints en blanc uniforme seront autorisés comme boutiques et hangars sur le territoire communal, garantissant une meilleure harmonisation visuelle des espaces commerciaux.

« Cette réforme vise à accompagner la transformation urbaine d'Aného tout en renforçant l'attractivité du territoire », a souligné le maire Alexis Coffi Aquereburu.

Pour cette ville tricentenaire soumise à une pression démographique croissante, l'enjeu est double : moderniser le cadre commercial tout en préservant le charme et l'identité d'une cité au riche patrimoine historique.