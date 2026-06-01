Togo: Ca chauffe à l'OIT

L'Organisation internationale du travail (OIT), dirigée par l'ancien Premier ministre togolais Gilbert Houngbo, a annulé la nomination de Sheng Li, ressortissant américain désigné en avril pour occuper le poste de directeur général adjoint, en raison des retards de paiement des États-Unis.

« Sheng Li ne prendra donc pas ses fonctions de directeur général adjoint en juillet comme prévu », a indiqué l'agence onusienne, précisant toutefois que la décision pourrait être réexaminée si Washington s'acquitte de ses arriérés.

Les États-Unis, premier contributeur de l'OIT avec 22% du budget, doivent actuellement 257 millions de francs suisses (328 millions de dollars) au titre de 2026 et des années précédentes. L'organisation a déjà gelé les recrutements et les déplacements non essentiels, et envisage de délocaliser certains postes vers des pays moins coûteux.

Si les arriérés ne sont pas réglés d'ici septembre, l'OIT pourrait faire face à un déficit de liquidités de 27 millions de francs suisses, pouvant entraîner la suppression de 120 postes d'ici janvier prochain.