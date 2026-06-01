Togo: Le pays se dote d'un cadre juridique pour son secteur immobilier

1 Juin 2026
Togonews (Lomé)

Le secteur immobilier togolais va se doter de nouveaux outils législatifs. Le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme, Kodjo Adédzé, a annoncé la préparation de trois textes : un Code de la construction intégrant les enjeux climatiques, un Code de l'urbanisme et une loi réglementant la profession d'agent immobilier.

Ces réformes s'accompagnent de réalisations concrètes : l'aménagement d'un pôle urbain résilient au nord-est de Lomé, la création de la cité Mokpokpo à Adidogomé avec près de 1 000 logements sociaux, et la promotion des énergies renouvelables dans la construction.

Le gouvernement mise également sur la formation, à travers l'IFAD-Bâtiment, pour doter les jeunes de compétences techniques dans le secteur de la construction, et sur le Centre de la construction et du logement (CCL), opérationnel depuis 1967, pour valoriser les matériaux locaux et l'efficacité énergétique.

« La vision du gouvernement est celle d'un développement territorial harmonieux, inclusif et durable, fondé sur la justice sociale et l'égalité des chances », a déclaré Adédzé en marge du Salon de l'immobilier et de l'énergie de Lomé.

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