Togo: Pollution et reforestation

Le Togo a lancé lundi à Aképé, dans la préfecture de l'Avé, sa nouvelle campagne de reboisement avec un objectif : mettre en terre 16 millions de plants sur l'ensemble du territoire d'ici les douze prochains mois. Pour cette seule journée, au moins 2,5 millions ont été plantés, un record.

Le site retenu, le centre d'enfouissement technique (CET) d'Aképé, est symbolique : il s'agit d'associer la lutte contre la pollution des déchets à l'effort de reforestation, les arbres plantés devant compenser les émissions générées par le site.

Les espèces choisies, badamier, kapokier et Khaya, ont été sélectionnées pour leur croissance rapide et leur forte capacité à produire de la biomasse et à stocker le CO₂. Autre innovation : des essences spécifiques à chaque région du pays seront privilégiées pour mieux correspondre aux réalités écologiques locales.