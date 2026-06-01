Cote d'Ivoire: Aboisso - La 1re Dame Dominique Ouattara comble les mamans

À la célébration officielle de la fête des mères tenue, le samedi 30 mai 2026 à la place Alexis Elleingand Etché d'Aboisso, la 1re Dame Dominique Ouattara a offert de nombreux cadeaux aux femmes de la région du Sud Comoé.

Parrainant l'événement, et fidèle à son engagement en faveur de l'autonomisation de mes soeurs, elle a accordé une enveloppe de 500 millions de FCFA du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire (Fafci) aux femmes de la région. Un montant qui vise à soutenir et à renforcer leurs activités génératrices de revenus.

Remplie d'amour pour ses soeurs, la première Dame de Côte d'Ivoire a également effectué des dons en nature et en espèce d'une valeur de 616 millions de FCFA. Non sans oublier la distribution de 5 000 complets de pagnes wax Côte d'Ivoire, pour célébrer les mamans. Elle a par ailleurs remercié ses chères soeurs, mesdames Henriette Konan Bédié , et Simone Ehivet Gbagbo anciennes premières Dames de Côte d'Ivoire et filles de la région du Sud-Comoé, pour leur soutien et leur présence à ses côtés.

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Ces remerciements ont été également à l'endroit de monsieur Eugène Aka Aouélé, président du conseil régional du Sud-Comoé, qui a brillament organisé ladite cérémonie en l'honneur des mamans de sa région. « J'associe enfin à ces remerciements, toutes les personnalités présentes, ainsi que l'ensemble des populations du Sud-Comoé qui, à travers une mobilisation exceptionnelle, ont fait de cette fête un moment de joie, de partage et de fraternité mémorable. Cette célébration a été l'occasion pour moi, de rendre un hommage mérité à toutes les mamans de Côte d'Ivoire, et particulièrement à celles du Sud-Comoé, pour leur courage, leur dévouement et leur rôle essentiel dans la construction de notre nation. » lit-on sur sa page officielle.

Tout en souhaitant une heureuse fête des mères à toutes les mamans de Côte d'Ivoire, la première Dame reste convaincue que l'épanouissement des femmes et le bien-être des familles sont les fondements d'une Côte d'Ivoire forte, unie et prospère.