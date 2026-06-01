Afrique de l'Ouest: Élections législatives et communales - La diaspora guinéenne de Côte d'Ivoire mobilisée pour un scrutin historique

Les Guinéens résidant en Côte d'Ivoire se sont fortement mobilisés ce dimanche 31 mai 2026 pour prendre part aux élections législatives et communales organisées par la République de Guinée. Un scrutin considéré comme une étape majeure dans le processus de retour à l'ordre institutionnel et de consolidation de la démocratie dans ce pays ouest-africain.

Selon le calendrier électoral officiel, ces élections visent à renouveler l'Assemblée nationale et à élire les conseillers communaux du pays.

À Abidjan, dès les premières heures de la matinée, les électeurs ont convergé vers la chancellerie de l'ambassade de Guinée, située dans la commune de Cocody, où plusieurs bureaux de vote ont été aménagés pour accueillir les membres de la diaspora guinéenne vivant en Côte d'Ivoire.

Après la mise en place du matériel électoral et les dernières vérifications d'usage, Mme la Chargée d'affaires par intérim de l'ambassade de Guinée en Côte d'Ivoire a officiellement donné le coup d'envoi des opérations de vote. Dans une atmosphère calme et empreinte de civisme, les électeurs ont commencé à accomplir leur devoir citoyen.

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L'honneur du premier vote est revenu à Mme Maciré Abass Touré, première citoyenne à glisser son bulletin dans l'urne au bureau de vote n°1. Un geste symbolique qui traduit l'attachement des Guinéens de la diaspora aux valeurs démocratiques et leur volonté de contribuer à la construction de leur pays.

Tout au long de la journée, les responsables du processus électoral ont veillé au bon déroulement des opérations afin de garantir la transparence et la crédibilité du scrutin. Plusieurs électeurs rencontrés sur place ont salué l'organisation mise en place et exprimé leur satisfaction de pouvoir participer à cette échéance électorale majeure malgré leur éloignement du territoire national.

Ces élections législatives et communales, initialement prévues pour le 24 mai avant d'être reportées au 31 mai 2026, constituent une étape importante de la transition politique engagée en Guinée depuis plusieurs années. Elles sont perçues comme un jalon essentiel dans le renforcement des institutions démocratiques du pays.

À travers leur forte mobilisation à Abidjan, les Guinéens de Côte d'Ivoire ont démontré leur engagement en faveur du développement et de la stabilité de leur nation. Ce rendez-vous électoral témoigne également du rôle important que joue la diaspora dans la vie politique et institutionnelle de la Guinée.