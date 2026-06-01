Cote d'Ivoire: Célébration de la Fête des mères - Dominique Ouattara bienveillante envers Henriette Bédié

31 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

La ville d'Aboisso dans la région du Sud Comoé a accueilli la célébration officielle de la Fête des mères 2026.

A ce bel évènement qui a rassemblé personnalités et populations, la première Dame Dominique Ouattara a honoré son aînée l'ex-première Dame Henriette Bédié en lui cédant sa place. Un geste empreint d'élégance et de respect qui a été bien apprécié par tout le monde. Une fois de plus l'actuel première Dame a conquis le coeur des populations.

Il faut noter la présence effective de l'ex-première Dame Simone Ehivet Gbagbo fille de ladite région tout comme Mme Henriette Bédié. Au-delà de la fête, voir ces dames ensemble et souriantes est un message d'apaisement extraordinaire à toute la nation. Ces dernières montrent l'exemple en s'élevant au-dessus des clivages politiques pour privilégier la cohésion sociale.

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