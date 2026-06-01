Cote d'Ivoire: Korhogo - Dr Aka Serge Affian Tardy lance un guide pratique pour réussir sa liberté financière

L'éducation financière était à l'honneur à Korhogo, le samedi 30 mai 2026, à l'occasion du lancement officiel de l'ouvrage intitulé « Discipline financière, clé de la stabilité et du succès », signé par l'expert en gestion financière et coach patrimonial, Dr Aka Serge Affian Tardy. L'événement s'est déroulé dans le cadre d'une caravane du livre couplée à un séminaire de formation consacré à l'éducation financière.

Cette rencontre a mobilisé un public composé de salariés, de fonctionnaires, d'entrepreneurs, d'étudiants et de personnes soucieuses d'améliorer leur situation financière. Au cours du séminaire, plusieurs thématiques essentielles ont été abordées, notamment la gestion efficace des revenus, l'épargne, l'investissement intelligent, l'immobilier, la constitution d'un patrimoine, la préparation de la retraite ainsi que la transmission de l'héritage familial.

Selon l'auteur, la discipline financière constitue l'un des piliers fondamentaux de la réussite économique individuelle. Elle repose sur un ensemble de règles et de comportements permettant à chacun de mieux gérer ses ressources et de construire progressivement sa sécurité financière.

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« À travers cet ouvrage, les lecteurs comprendront que la discipline financière peut améliorer considérablement leurs finances et leur permettre d'avoir une meilleure qualité de vie à la fin de leur carrière professionnelle », a expliqué Dr Aka Serge Affian Tardy.

Pour l'expert, l'épargne régulière, la maîtrise des dépenses et les investissements stratégiques représentent les principaux leviers d'une stabilité financière durable. Il recommande notamment l'investissement immobilier, qu'il considère comme un moyen efficace de générer des revenus passifs et de réduire progressivement la dépendance au salaire.

Au-delà des conseils pratiques, l'ouvrage retrace également le parcours personnel de son auteur. Dr Tardy y partage son expérience de vie, ses défis et les stratégies qui lui ont permis de bâtir son indépendance financière.

« J'ai toujours cherché à fuir la pauvreté. Dès que j'ai commencé à travailler, j'ai élaboré une stratégie afin qu'au bout de dix ans, je ne sois plus dépendant de mon salaire », a-t-il confié aux participants.

L'auteur a également insisté sur l'importance de la maîtrise de soi dans la gestion des finances. Selon lui, les émotions mal contrôlées figurent parmi les principaux obstacles à l'enrichissement. Les achats impulsifs et la recherche de satisfaction immédiate compromettent souvent les projets financiers à long terme.

« Tous ceux qui ont réussi dans la vie sont des personnes qui savent gérer leurs émotions. Tant que vous ne contrôlez pas vos émotions, vous allez droit dans le mur », a-t-il averti.

S'adressant particulièrement aux fonctionnaires et aux salariés, Dr Tardy a rappelé que l'amélioration du niveau de vie ne dépend pas uniquement du montant des revenus perçus, mais surtout de la manière dont ceux-ci sont gérés.

« La vie peut être meilleure. Il faut simplement accepter d'appliquer la discipline financière afin de mieux gérer ses finances. Le reste devrait suivre », a-t-il conseillé.

L'auteur a tenu à préciser que son ouvrage s'adresse à toutes les catégories sociales, indépendamment du niveau de revenu ou du statut professionnel. Il estime que les principes développés dans ce livre sont universels et peuvent aider chacun à transformer durablement sa situation financière.

Publié aux éditions Baba Bordas, « Discipline financière, clé de la stabilité et du succès » se présente comme un guide pratique destiné à accompagner les lecteurs dans la construction d'un avenir financier solide. À travers cette publication, Dr Aka Serge Affian Tardy entend promouvoir une culture financière plus forte, fondée sur la responsabilité, l'autonomie économique et la transmission d'un patrimoine durable aux générations futures.

« Mieux gérer son argent, c'est mieux préparer son avenir financier », a-t-il conclu, invitant chacun à faire de la discipline financière un véritable mode de vie.