Cote d'Ivoire: Enseignement technique/Attribution des bourses à l'étranger - Voici les filières concernées

31 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par FRANCK YEO

Les inscriptions pour la session d'attribution des bourses d'études à l'étranger pour les filières d'enseignement technique 2026-2027, ont démarré depuis le 20 mai et se poursuivent jusqu'au 17 juillet 2026.

Ces inscriptions dont les frais s'élèvent 10 mille Fcfa payables via Trésorpay, se le ministère délégué auprès du ministère de l'Education nationale, de l'alphabétisation et de l'Enseignement technique, chargé de l'Enseignement technique, se font sur : www.dobmfp.com.

Les filières concernées par ces bourses l'étranger sont : Filières industrielles (25 places), filières mécaniques et électromécaniques (26 places), filières techniques et technologiques (22 places), filières scientifiques et technologiques (28 places), filières de l'hôtellerie (20 places) et les filières du génie commercial (4 places).

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