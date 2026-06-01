La Direction des Examens et Concours (Deco) a proclamé, ce lundi 1er juin 2026, les résultats du Certificat d'Études Primaires Élémentaires (CEPE), session 2026 à Abidjan Plateau.

Malgré une légère baisse par rapport à l'année précédente, le taux national d'admission demeure élevé avec 85,76 % de réussite, traduisant des performances jugées satisfaisantes par les autorités éducatives.

La salle de conférences de la Direction des examens et concours (Deco) à Abidjan-Plateau a servi de cadre, ce lundi 1er juin 2026, à la proclamation officielle des résultats du Certificat d'études primaires élémentaires (Cepe), session 2026, par Diarra Kadidiata Badji, directrice des examens et concours.

Dans son adresse à la presse et aux acteurs du système éducatif, la directrice de la Deco a salué l'accompagnement du ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Koffi N'Guessan, dont le soutien a permis le bon déroulement de cette session.

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Selon elle, les épreuves écrites du Cepe se sont déroulées le lundi 18 mai 2026 sur l'ensemble du territoire national dans 2 763 centres de composition répartis dans 345 Inspections de l'enseignement préscolaire et primaire (Iepp).

En dépit de quelques difficultés mineures signalées çà et là, les examens se sont tenus dans de bonnes conditions grâce à la réactivité des différents acteurs du système éducatif. Après les phases de correction et de délibérations organisées du 21 au 29 mai, les résultats officiels ont été rendus publics ce lundi 1er juin.

512 106 admis sur 597 171 candidats

Les statistiques nationales révèlent que 597 171 candidats ont effectivement composé cette année. Parmi eux, 512 106 ont obtenu au moins 85 points, seuil requis pour l'admission, soit un taux national de réussite de 85,76 %. Comparé à la session 2025, qui avait enregistré un taux de réussite de 86,58 %, ce résultat traduit une légère baisse de 0,82 point. Toutefois, Diarra Kadidiata Badji a estimé que les performances restent satisfaisantes et témoignent du niveau appréciable du système éducatif ivoirien.

Les filles toujours en tête

L'analyse des résultats selon le genre confirme une tendance observée depuis plusieurs années : les filles enregistrent un meilleur taux de réussite que les garçons. Ainsi, sur 298 135 candidates, 257 976 ont été déclarées admises, soit un taux de réussite de 86,53 %. Chez les garçons, 254 130 admis ont été recensés sur 299 036 candidats, représentant un taux de 84,98 %.

« Le taux de réussite des filles est, depuis 2021, supérieur à celui des garçons », a souligné la directrice des examens et concours. S'adressant aux candidats admis, Diarra Kadidiata Badji a exprimé ses félicitations, les invitant à aborder avec sérénité leur future entrée au secondaire dès la rentrée scolaire 2026-2027. Aux candidats ajournés, elle a lancé un message d'encouragement, les exhortant à redoubler d'efforts pour mieux se préparer à la prochaine session.

Réclamations gratuites du 2 au 8 juin

La directrice des examens et concours a également annoncé l'ouverture de la période des réclamations à compter du mardi 2 juin jusqu'au lundi 8 juin 2026. Les résultats des jurys spéciaux de réclamations seront proclamés le vendredi 12 juin 2026 à 14 heures.

Elle a insisté sur le fait que ces opérations se déroulent exclusivement dans les secrétariats des centres de composition et sont entièrement gratuites, appelant parents et candidats au strict respect des délais impartis.

Avant de clore son intervention, Diarra Kadidiata Badji a exprimé sa reconnaissance à l'ensemble des acteurs du système éducatif (inspecteurs, directeurs régionaux, enseignants, surveillants, correcteurs et membres des secrétariats) pour leur engagement ayant contribué au succès de l'organisation du Cepe 2026.