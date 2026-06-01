Face à la régression alarmante de son couvert forestier, la Côte d'Ivoire intensifie ses efforts de restauration environnementale.

En effet, le ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan, a officiellement lancé la campagne de reboisement compensatoire destinée à restaurer les forêts dégradées du pays, dont la superficie a chuté de 16 millions d'hectares à 3 millions aujourd'hui.

Nouvellement nommé à la tête de ce département ministériel, le membre du gouvernement s'est ainsi imprégné de la mise en œuvre des conventions de concession relatives aux agroforêts d'Okromodou et de Monogaga. Il s'est, par ailleurs, longuement entretenu avec les populations riveraines de ces forêts classées, ainsi qu'avec les acteurs de la filière forêt-bois de la région de San Pedro. Objectif : garantir un meilleur déroulement du projet dans cette partie du patrimoine forestier national, que le ministre juge particulièrement stratégique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Le choix de Fresco n'est pas fortuit. Cette terre, située à l'interface de nos écosystèmes forestiers et littoraux, rappelle à chacun de nous le lien vital qui existe entre la forêt, l'eau, le climat, la biodiversité et le développement humain. Ici, à Fresco, plus qu'ailleurs, les effets de la dégradation des ressources naturelles se perçoivent avec acuité : perturbation des cycles hydrologiques, érosion de la biodiversité, fragilisation des moyens de subsistance des populations », a déclaré le ministre.

L'initiative s'inscrit dans une stratégie nationale visant à concilier développement agricole et préservation des ressources naturelles. Pour atteindre cet objectif, l'État travaille en étroite collaboration avec des opérateurs privés, appelés à participer activement aux programmes de reboisement et à la promotion de l'agroforesterie.

L'agroforesterie, qui consiste à intégrer des arbres dans les exploitations agricoles, offre une alternative durable aux pratiques agricoles extensives. Les agriculteurs ont ainsi la possibilité de planter des essences adaptées au sein de leurs cultures, améliorant à la fois la fertilité des sols, la résilience des plantations et la protection de l'environnement.

Au-delà de son impact écologique, cette politique génère également de nouvelles opportunités économiques. Des emplois verts émergent dans plusieurs localités, notamment dans la production de plants forestiers, créant ainsi une nouvelle dynamique pour les jeunes et les communautés rurales.

Le reboisement compensatoire repose sur un principe simple mais ambitieux : tout opérateur privé exploitant des ressources forestières doit replanter des arbres afin de compenser les coupes effectuées. Cette approche vise à garantir la régénération progressive du patrimoine forestier national tout en maintenant les activités économiques.

Pour les autorités, l'enjeu est double ; celui d'accroître les rendements agricoles sur des superficies réduites et préserver durablement les forêts restantes. En impliquant les populations locales dans ce processus, le gouvernement entend renforcer l'adhésion des communautés aux efforts de reforestation et construire un modèle de développement plus respectueux de l'environnement.