Cote d'Ivoire: Concours professionnels d'entrée à l'Ena en 2027 - Les candidats invités à régulariser leurs dossiers au plus tard le 3 juin

1 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

Les candidats aux concours professionnels d'entrée à l'École nationale d'administration (Ena) en 2027, dont les dossiers ont été mis en attente, sont priés de procéder à leur régularisation dans leur espace candidat au plus tard le mercredi 3 juin 2026.

« Passé ce délai, la candidature sera considérée comme non conforme et, par conséquent, rejetée », prévient le directeur général de l'Ena, Narcisse Sépy Yessoh, dans un communiqué en date du lundi 1er juin 2026.

C'est pourquoi il invite l'ensemble des candidats à consulter l'état de leur dossier dans leur espace candidat.

À noter que les épreuves de la phase d'admissibilité des concours professionnels se dérouleront à Abidjan, du mercredi 10 au vendredi 12 juin 2026 pour le cycle supérieur ; les mardi 16 et mercredi 17 juin 2026 pour le cycle moyen supérieur ; les jeudi 18 et vendredi 19 juin 2026 pour le cycle moyen.

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