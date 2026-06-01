Cote d'Ivoire: Tabaski 2026 - La Türkiye renforce son élan de solidarité envers les populations vulnérables dans le pays

À l'occasion de la célébration de l'Aïd al-Adha (Tabaski), la Türkiye, à travers la présidence des affaires religieuses turques (Tdv), a une nouvelle fois affirmé son engagement aux côtés des populations ivoiriennes en situation de vulnérabilité.

Une vaste opération de sacrifice et de distribution de viande a été menée sur l'ensemble du territoire national, sous la coordination de l'ambassade de Türkiye en Côte d'Ivoire.

Dans le cadre de cette action humanitaire, une réception fraternelle a été organisée le mercredi 27 mai 2026, à la résidence officielle de l'ambassade à Abidjan, réunissant des ressortissants turcs et plusieurs invités à l'occasion de l'Aïd al-Adha, fête marquant le sacrifice, le partage et la solidarité dans la tradition musulmane.

En prélude aux opérations de sacrifice, des marchés aux bestiaux ont été visités en présence de responsables, de bénévoles et de vétérinaires venus de Türkiye et de plusieurs autres pays. Les animaux destinés au sacrifice ont fait l'objet de contrôles rigoureux portant sur les normes sanitaires, les prescriptions religieuses ainsi que les critères généraux d'admissibilité.

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Les opérations de marquage nécessaires ont également été effectuées afin de garantir la traçabilité du processus. Durant les premier et deuxième jours de la fête de Tabaski, 1 272 bovins ont été abattus et distribués dans plusieurs localités du pays.

Cette importante opération s'est déroulée dans 14 régions et districts, notamment le Poro (Korhogo), le Bafing (Touba), district d'Abidjan (Abobo, Koumassi), l'Agneby-Tiassa (Azaguié), le Sud-Comoé (Aboisso), le Gbêkê (Bouaké), district d'Abidjan (Cocody, Anyama), district (Yamoussoukro), et le Bélier (Toumodi).

À l'issue des opérations d'abattage, la viande a été distribuée à 101 047 personnes dans le besoin, à travers 30 points de distribution préalablement identifiés. Un dispositif particulier a également été mis en place pour les personnes malades, âgées ou à mobilité réduite, qui ont bénéficié d'une livraison à domicile.

Cette initiative humanitaire traduit la volonté constante de la Türkiye de se tenir aux côtés des peuples dans le besoin, tout en renforçant les liens de fraternité et de coopération entre les peuples turc et ivoirien. L'ensemble du personnel mobilisé, les bénévoles ainsi que les organisations partenaires ivoiriennes impliquées dans l'organisation de cette opération ont été salués pour leur engagement et leur dévouement dans la réussite de cette action de solidarité.

Le Croissant-Rouge turc (Kizilay) a offert 400 bovins à quatre localités du pays. Il s'agit des communes d'Adjamé, de Bingerville, de Divo et de Lakota.