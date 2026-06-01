Cote d'Ivoire: En concert à la salle Anoumabo le 6 juin - Atsè Hilarion prêt à « inonder la salle de joie »

Un déluge d'ambiance et d'émotions.

Voilà la promesse d'Atsè Hilarion, icône de la musique tradi-moderne akyé, pour son concert live prévu le samedi 6 juin à la salle Anoumabo du Palais de la culture de Treichville. L'homme, qui s'apprête à relever le défi de cette salle mythique, était face à la presse le 30 mai 2026, dans un espace événementiel à Cocody-Angré.

Il s'est déclaré prêt à inonder cette salle de 4 000 places de joie et d'ambiance. « Les gens vont comprendre pourquoi les Akyé ont été surnommés les Zaïrois d'Afrique », promet-il.

Ce concert, qui se tient dans le cadre de la célébration de ses 40 ans de carrière, est placé sous le parrainage du président de l'Assemblée nationale, Patrick Achi. Il s'agit d'une initiative de Bovari Production, une jeune structure événementielle qui s'est donné pour mission de promouvoir les talents musicaux de la région de La Mé.

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Atsè Hilarion ouvre ainsi le bal d'une série de spectacles qui mettront principalement en lumière des artistes akyé. « Nous avons décidé de débuter par Atsè Hilarion, qui est une icône dans la région. C'est un véritable défi », a expliqué Roger Kakou, responsable de Bovari Production.

La conférence de presse a été l'occasion pour les organisateurs de lancer un appel à la mobilisation afin d'honorer cette voix qui, depuis quatre décennies, fait vibrer plusieurs générations de mélomanes.

Prévu de 14 h à 22 h, le spectacle débutera par une première partie assurée par une brochette de talents de la musique akyé ainsi que plusieurs artistes bien connus, notamment Monique Séka, Alain Demari, Petit Élysée, Marceline C et Akson Dona.

Surnommé « Le Général H », Atsè Hilarion est une figure emblématique de la musique akyé en Côte d'Ivoire. Son style est profondément ancré dans le terroir tout en s'ouvrant à des orchestrations modernes, notamment grâce à l'usage de la guitare.

Il a collaboré avec des formations majeures, notamment le Nguié Orchestra et le groupe Audiorama dans les années 1990, aux côtés d'autres artistes comme Assi Olivier. Il est souvent cité aux côtés de pionniers et de figures majeures telles qu'Anoman Brou Félix ou Joëlle C. Son influence lui a valu le titre de « Génie de la musique akyé ».

Sa carrière s'étend sur plusieurs décennies, avec une période de succès particulièrement marquante entre 1987 et 2007.

Véritable gardien du patrimoine akyé, il demeure une source d'inspiration pour la jeunesse, prouvant qu'il est possible de rester ancré dans ses racines tout en conquérant le monde.