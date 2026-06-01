Cote d'Ivoire: Cinéma - Abidjan Ciné Scratch plaide pour une meilleure valorisation des talents féminins

1 Juin 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Franck Yeo

La cinquième édition du festival Abidjan Ciné Scratch s'est tenue le samedi 30 mai 2026, sur le terrain du village de Cocody-Anono.

Durant cette journée, acteurs du cinéma, professionnels de l'audiovisuel, formateurs et jeunes talents ont échangé autour du thème : « Comment revaloriser les talents féminins ? », avec pour ambition de renforcer la place des femmes dans les industries culturelles et créatives.

Depuis sa création en 2022 par la Fondation Coeur de Reine et le label Precis'K, ce rendez-vous culturel s'est fixé pour objectif de « favoriser l'émergence de talents dans les secteurs du cinéma et de l'audiovisuel tout en mettant en avant la contribution des femmes à ces métiers ».

À l'ouverture de la cérémonie, la commissaire générale du festival, Reine-Chantal Kadjo, a rappelé la vision portée par cette initiative. Selon elle, Abidjan Ciné Scratch se présente comme un cadre de rencontre et d'accompagnement destiné aux femmes souhaitant se former, produire et promouvoir leurs projets dans les industries culturelles et créatives.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

La présidente de l'Association internationale des femmes du cinéma (Aifc), Yolande Bogui, a souligné les défis auxquels restent confrontées de nombreuses professionnelles du secteur. « Le cinéma en Côte d'Ivoire est, la plupart du temps, porté par des femmes qui travaillent dans l'ombre. Ce festival contribuera à revaloriser le potentiel féminin dans l'industrie cinématographique ivoirienne », a-t-elle affirmé.

L'un des axes majeurs de cette édition demeure la formation. Les organisateurs ont fait savoir que 1 759 participants provenant de dix pays ont pris part aux différentes sessions consacrées aux métiers du cinéma, de la photographie, de l'entrepreneuriat culturel et du développement personnel. Ces activités ont associé des intervenants nationaux et internationaux dans une démarche de partage d'expériences et de renforcement des compétences.

La cérémonie a également permis de présenter plusieurs structures spécialisées dans la formation aux métiers artistiques, notamment Siskay Académie et Ose Group. Les participants ont par ailleurs assisté à la première exécution publique de l'hymne officiel du festival, conçu avec la contribution des arrangeurs ivoiriens Michel Pongo et Champy Kilo.

Outre les projections cinématographiques, les ateliers et les rencontres professionnelles, un match de gala (acteurs contre photographes), un concours de pitch ainsi qu'un grand casting destiné à détecter de nouveaux profils pour de futures productions ont également marqué cette édition, sans oublier la coupure symbolique du gâteau d'anniversaire célébrant les cinq ans du festival, qui a clôturé la cérémonie.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.