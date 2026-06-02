Egypte: Les personnes handicapées face à des obstacles dans le monde du travail

communiqué de presse

Beyrouth — Des obstacles à l'emploi, des quotas peu respectés et des lieux de travail inaccessibles aggravent l'insécurité économique pour les personnes handicapées

Les personnes handicapées en Égypte sont confrontées à des entraves systémiques à leur droit au travail, liées a l'insuffisante mise en oeuvre de la loi de 2018 sur les droits des personnes handicapées, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Parmi ces difficultés figurent des pratiques d'embauche discriminatoires, des lieux de travail inaccessibles, des obstacles à l'obtention d'une carte nationale confirmant le handicap, des quotas d'emploi non respectés, ainsi que le recours par des employeurs à des emplois factices et sous-payés (afin de remplir les quotas), qui privent ces personnes d'un véritable travail correctement rémunéré.

La loi de 2018 sur les droits des personnes handicapées a considérablement amélioré le cadre législatif régissant ces droits en Égypte, le rapprochant des normes internationales. Cependant, la mise en oeuvre de nombreuses réformes se heurte à de sérieux obstacles, exposant les personnes handicapées à un risque accru de chômage, de pauvreté et de précarité économique. En 2025, le gouvernement a proposé des amendements à cette loi, lesquels sont actuellement examinés par le parlement ; certains amendements risquent toutefois de restreindre la définition du handicap, et d'affaiblir le respect des droits des personnes concernées.

« La loi égyptienne de 2018 sur les droits des personnes handicapées a constitué une importante avancée, mais sa mise en oeuvre inadéquate a laissé de nombreuses personnes exclues du marché du travail, confrontées à un chômage persistant et à une marginalisation économique », a déclaré Amr Magdi, chercheur senior auprès de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch. « L'inclusion exige plus qu'une simple législation. Elle nécessite que le gouvernement fasse respecter la loi, assure un suivi, forme les employeurs et rende les lieux de travail accessibles. »

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Human Rights Watch a mené des entretiens avec 17 personnes : 13 personnes en situation de handicap, deux représentants d'organisations égyptiennes de défense des droits des personnes handicapées, un représentant d'une organisation humanitaire internationale, et un ancien haut fonctionnaire égyptien. Le 7 avril, Human Rights Watch a écrit au ministère égyptien de la Solidarité sociale, mais n'a reçu aucune réponse.

D'après une enquête nationale menée par le gouvernement en 2022, les personnes handicapées en Égypte représentent environ 11 % de la population, soit environ 12 millions de personnes, bien que la prévalence du handicap puisse être sous-estimée en raison de la stigmatisation, du sous-diagnostic et d'autres obstacles à la divulgation d'un handicap.

Selon cette enquête, 40 % des personnes handicapées âgées de 4 ans ou plus n'avaient reçu aucune éducation, soit nettement plus que la moyenne de 27 % pour l'ensemble de la population, selon une autre enquête de 2018. Seulement 17 % avaient terminé leurs études secondaires, bien en-deçà de la moyenne de 59 % pour la population masculine âgée de plus de 25 ans. Parmi les personnes handicapées interrogées, 49 % n'avaient pas d'emploi.

Une étude indépendante menée en 2019 a conclu que 80 % des personnes handicapées vivaient en dessous du seuil de pauvreté national, soit nettement plus que la moyenne de 30 % estimée pour l'ensemble de la population égyptienne.

La loi n° 10 de 2018 relative aux droits des personnes handicapées a offert pour la première fois un cadre juridique axé sur les droits en matière de handicap. La loi exige que les employeurs comptant au moins 20 salariés de réservent 5 % des postes aux personnes handicapées, alors que la précédente loi de 1975 fixait le seuil minimum à 50 salariés. Cette loi prévoyait une amende de 10 000 à 30 000 livres égyptiennes (environ 190 à 570 dollars US) et/ou une peine de prison pouvant aller jusqu'à un an en cas de non-respect du quota.

Le gouvernement ne publie pas de statistiques périodiques sur le respect de la loi, comme l'exige celle-ci, bien que des sources officielles indiquent que les autorités collectent ces données. Les autorités devraient publier périodiquement des données exhaustives sur les personnes handicapées, y compris leur situation professionnelle et des indicateurs de pauvreté multidimensionnelle, a déclaré Human Rights Watch.

Les 13 personnes en situation de handicap et les experts interrogés ont tous décrit une pratique répandue consistant, pour les employeurs, à embaucher frauduleusement des personnes en situation de handicap sans leur attribuer de véritable travail, souvent à des salaires inférieurs, afin de remplir le quota. Selon l'enquête nationale de 2022 sur les personnes en situation de handicap, 32,2 % des personnes interrogées ont déclaré être employées mais ne pas se voir attribuer de véritable travail.

Cette pratique renforce les stéréotypes préjudiciables selon lesquels les personnes handicapées ne peuvent pas contribuer au monde du travail, tout en leur refusant un accès égal à un emploi valorisant, à un salaire équitable, à l'indépendance économique, au développement professionnel et à l'inclusion sur le lieu de travail, a déclaré Human Rights Watch.

Un homme malentendant a déclaré qu'une banque l'avait embauché en 2025, aux côtés d'une centaine d'autres personnes handicapées, sans les avoir fait passer d'entretien. Il a indiqué que les responsables de la banque lui avaient dit qu'il recevrait 4 000 livres égyptiennes (80 dollars US) par mois, bien en dessous du salaire minimum égyptien, sans avoir à travailler. « Au cours des quatre dernières années, je me suis senti négligé », a-t-il déclaré. « J'ai des compétences que je n'ai pas pu mettre à profit ni développer. J'ai décidé de démissionner. »

Certaines personnes interrogées ont déclaré s'être vu attribuer des tâches sans rapport avec leurs qualifications et ne reflétant pas leurs compétences. Un défenseur des droits des personnes handicapées, lui-même malentendant, a déclaré qu'une grande entreprise de communication l'avait affecté à la livraison de petits-déjeuners, malgré ses deux diplômes universitaires.

Parmi les personnes interrogées dans le cadre de l'enquête nationale de 2022, 34 % ont déclaré penser que les employeurs avaient rejeté leur candidature en raison de leur handicap. et 63 % n'ont pas pu trouver d'emploi adapté.

Les personnes interrogées ont indiqué que les lieux de travail étaient souvent inaccessibles. Un homme en fauteuil roulant a déclaré avoir refusé une offre d'emploi en raison de l'absence d'aménagements raisonnables, notamment une rampe d'accès et des toilettes accessibles.

Certains ont déclaré être fréquemment confrontés à la stigmatisation sociale et à la discrimination, notamment à la perception des autorités et des employeurs selon laquelle les personnes handicapées sont incapables de travailler ou moins productives. « Ils nous considèrent comme des personnes incompétentes, mais nous sommes des personnes handicapées qui avons simplement besoin d'outils pour pouvoir accomplir notre travail », a déclaré une femme malentendante qui a indiqué avoir fait face à plusieurs refus pour des emplois pour lesquels elle remplissait pourtant les conditions requises.

Les personnes handicapées ont déclaré être régulièrement victimes d'incompréhension et de harcèlement au travail de la part de leurs collègues. Une femme malentendante a expliqué que ses collègues pensaient qu'elle les ignorait, lorsqu'elle ne pouvait pas les entendre ou les comprendre.

En Égypte, les personnes handicapées se heurtent également à des obstacles pour obtenir une Carte de services intégrés condition préalable pour accéder à certains services réservés aux personnes handicapées, comme les soins médicaux spécialisés, l'aide sociale, des exonérations fiscales et douanières, ainsi que des services liés à l'éducation ou à l'emploi.

En vertu de la loi de 2018 et des ses statuts les titulaires de cette carte qui se retrouvent sans emploi et en situation de pauvreté peuvent percevoir environ 700 livres (14 dollars US) par mois dans le cadre du programme de protection sociale Karama. Cependant, à la fin de 2025, seuls environ 10 % des personnes handicapées en Égypte (1,3 million de personnes) avaient pu obtenir une Carte de services intégrés. L'enquête nationale de 2022 a révélé qu'environ 70 % des personnes handicapées ignoraient l'existence de cette carte.

Le ministère de la Solidarité sociale, qui délivre la carte, a affirmé en 2024 que de nombreuses personnes ne la demandent simplement pas. Cependant, les personnes interrogées ont décrit d'importants obstacles, notamment une procédure longue pouvant durer jusqu'à un an ou plus, des coûts élevés pour des examens médicaux non disponibles dans les hôpitaux publics, et l'obligation de refaire toute la procédure lors du renouvellement de la carte.

Les défenseurs des droits des personnes handicapées ont déclaré que dans certains cas, le ministère appliquait des critères restrictifs pour limiter l'éligibilité à cette carte. Human Rights Watch a examiné une directive du ministère de la Santé enjoignant aux établissements médicaux d'évaluer la perte auditive des demandeurs utilisant une aide auditive à tige, en fonction du degré de perte auditive en décibels, d'une manière susceptible de restreindre fortement l'éligibilité. En outre, un handicap devrait être évalué non seulement par le biais d'une évaluation médicale, mais aussi en tenant compte de certains facteurs sociaux et environnementaux. En mars, le ministère a annoncé des mesures visant à supprimer certains obstacles.

En vertu de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, que l'Égypte a ratifiée en 2008, chaque État a l'obligation de garantir l'égalité des chances en matière d'emploi aux personnes handicapées. Les gouvernements sont tenus de promouvoir des politiques d'emploi inclusives et de fournir des aménagements raisonnables pour permettre aux personnes handicapées de bénéficier d'opportunités d'emploi égales à celles des autres personnes. L'Égypte a également l'obligation de garantir le droit à la sécurité sociale, sans discrimination.

« Refuser aux personnes handicapées un accès égalitaire a des opportunités d'emploi, à des lieux de travail inclusifs et à la sécurité sociale perpétue la pauvreté et prive la société égyptienne de talents inexploités », a conclu Amr Magdi. « Investir dans l'accessibilité, dans la formation et dans une véritable inclusion n'est pas seulement un moyen d'améliorer des vies : cela renforce aussi l'économie, et construit un avenir plus juste pour toutes et tous. »