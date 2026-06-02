Tunisie: Le président Saïed reçoit un message écrit de son homologue congolais

Tunis — Le président Kaïs Saïed, a reçu, lundi, au palais de Carthage, le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la Francophonie et de la diaspora congolaise de la République démocratique du Congo, Crispin Mbadu Phanzu, porteur d'un message écrit du président congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

L'émissaire congolais était accompagné de Juliana Amato Lumumba, petite-fille de la fille du leader africain Patrice Lumumba, qui avait effectué une visite en Tunisie en 1960.

Au cours de l'entretien, le chef de l'État a évoqué plusieurs étapes marquantes des relations entre la Tunisie et la République démocratique du Congo, notamment la participation d'un contingent de l'armée tunisienne aux opérations de maintien de la paix des Nations unies dans la province du Katanga.

Le président Saïed a également mis l'accent sur l'unité, un rêve porté par les pères fondateurs de l'Organisation de l'unité africaine, estimant que ce projet avait été contrarié par les évolutions historiques malgré les importantes richesses dont dispose le continent africain.

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Le chef de l'Etat a par ailleurs affirmé que le monde avait besoin d'une nouvelle pensée fondée sur la justice et la liberté, loin des inégalités entre les nations et les peuples.

Il a souligné la nécessité pour les États africains de contribuer à l'écriture d'une nouvelle page de l'histoire plutôt que d'en demeurer les victimes.