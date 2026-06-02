Gabon: Michael Moukouangui Moukala - Prix du Meilleur Reportage d'Investigation Environnementale

1 Juin 2026
Gabonews (Libreville)
Par MMM

La compétition nationale WildAid pour la promotion d'un journalisme environnemental de qualité, a donné lieu, le jeudi 28 mai 2026 au Eden Garden Village, à la désignation des vainqueurs de la première édition du Prix du Journalisme Environnemental du Gabon.

Si, six journalistes, certains spécialistes de l'environnement et d'autres, se sont distingués, parmi les lauréats, figurait Michael Moukouangui Moukala, Journaliste spécialiste de l'environnement et Fondateur du média en ligne spécialisé dans l'environnement La Lettre Verte.

Ce dernier a décroché le prix du Meilleur Reportage d'Investigation Environnementale. Son travail portait sur l'impact écologique et sanitaire de l'exploitation minière du manganèse à Moanda. Un problème systémique qui affecte à la fois les écosystèmes naturels, le cadre de vie des populations, l'agriculture ainsi que la santé des communautés.

Cette année 2026, c'est la deuxième fois que ce Journaliste est récompensé pour la qualité de son travail. C'est son troisième prix dans le domaine environnemental, après celui du Forest Stewardship Council (FSC) en 2023 et Michel Sidibé en janvier dernier.

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