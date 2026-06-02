Ethiopie: Le Premier ministre Abiy salue l'engagement exceptionnel de la population en faveur de la démocratie

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a rendu hommage au peuple éthiopien pour son engagement extraordinaire en faveur de la démocratie, du patriotisme et de l'unité nationale, à la suite de sa participation massive aux septièmes élections législatives en Éthiopie.

Dans un message publié ce soir sur les réseaux sociaux, le Premier ministre a qualifié les Éthiopiens de peuple exceptionnel, affirmant que ces élections avaient une nouvelle fois démontré au monde entier la riche culture de la nation, son profond patriotisme et son engagement inébranlable à préserver le bien commun.

« Le peuple éthiopien est un peuple extraordinaire et remarquable. À part le Créateur, qui peut véritablement connaître et évaluer notre peuple dans sa globalité ? », a déclaré le Premier ministre Abiy.

Il a souligné que les Éthiopiens avaient une fois de plus prouvé leur résilience, leur sens des responsabilités civiques et leur dévouement envers la nation par leur participation active au processus électoral.

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Le Premier ministre a mis en avant la détermination dont ont fait preuve des millions de citoyens qui ont surmonté de nombreux obstacles pour exercer leurs droits démocratiques.

Il a rendu hommage aux électeurs qui ne se sont pas laissés décourager par le froid et l'obscurité de la nuit, la chaleur du soleil de midi et les averses imprévues.

Le Premier ministre Abiy a également salué les citoyens qui, tout en s'acquittant d'importantes responsabilités familiales et sociales, notamment des mariages, des funérailles, des naissances et d'autres obligations, ont néanmoins trouvé le temps de participer au scrutin.

Le Premier ministre a en outre salué les électeurs qui ont patiemment supporté de longues files d'attente, ainsi que les personnes dont le handicap physique, la maladie ou l'âge avancé ne les ont pas empêchées de prendre part à ce qu'il a décrit comme un moment décisif pour la nation.

Il a également rendu hommage aux parents qui ont emmené leurs jeunes enfants, les futurs héritiers de l'Éthiopie, tout en participant au processus électoral.

Mais surtout, il a salué les citoyens qui sont restés inébranlables malgré les intimidations, les discours hostiles et les tentatives visant à les dissuader de participer.

« La persévérance dont vous avez fait preuve face à de nombreux défis et épreuves, contre toute attente, a constitué une contribution à la démocratie et à la survie même de la nation », a déclaré le Premier ministre, exprimant sa sincère gratitude au peuple éthiopien.

Qualifiant de privilège le fait de servir un tel peuple, le Premier ministre Abiy a exhorté les dirigeants nouvellement élus à honorer la confiance que leur accorde la population et à s'acquitter de leurs responsabilités avec intégrité, sincérité et dévouement.

« Que ceux qui ont été élus honorent la confiance qui leur est accordée et servent ce peuple avec intégrité et sincérité », a-t-il déclaré.

Le Premier ministre a ajouté : « Le peuple éthiopien a payé un lourd tribut pour le système démocratique. Puissiez-vous vous montrer à la hauteur de cette responsabilité. »

Les propos du Premier ministre Abiy ont été prononcés alors que le scrutin de la 7e élection générale en Éthiopie entrait dans ses dernières heures, des millions de citoyens à travers le pays prenant part à un processus largement considéré comme une étape importante dans le parcours démocratique actuel de l'Éthiopie.