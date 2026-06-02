Gabon: Mayumba - Le Président de la République à l'écoute des populations

En marge de son séjour dans la commune de Mayumba, chef-lieu du département de la Banio, le Président de la République, Chef de l'État, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, a échangé avec les populations locales au cours d'une rencontre empreinte de proximité, de franchise et d'écoute mutuelle.

Fidèle à son engagement en faveur d'une gouvernance de proximité, le Chef de l'État a tenu à consacrer ce temps d'échange direct avec les populations afin de recueillir leurs préoccupations et de s'assurer que les projets engagés répondent effectivement aux besoins exprimés sur le terrain.

Réunissant les autorités administratives, les notables, les chefs de quartier ainsi que de nombreux habitants, cette rencontre a constitué un cadre privilégié d'expression des préoccupations des populations et de dialogue direct avec le Chef de l'État.

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Les échanges ont notamment permis de mettre en lumière plusieurs préoccupations majeures relatives aux conditions de vie des populations, notamment l'absence de structure hospitalière et de services bancaires, les inquiétudes relatives au projet de port en eau profonde de Mayumba ainsi que les difficultés rencontrées par les populations rurales face aux dégâts causés par les éléphants sur les plantations.

Dans leurs différentes interventions, les participants ont également salué la dynamique de développement engagée par les plus hautes autorités du pays et exprimé leurs attentes quant à la poursuite des investissements structurants dans la localité.

Cette démarche traduit la conviction du Président de la République selon laquelle le développement durable d'un territoire ne peut être pleinement réussi qu'à travers une écoute constante des citoyens et une prise en compte effective de leurs attentes dans la conduite de l'action publique.

Attentif aux préoccupations exprimées, le Chef de l'État a réaffirmé que les grands projets en cours à Mayumba s'inscrivent dans une vision globale de transformation du territoire, dont la finalité demeure l'amélioration concrète des conditions de vie des populations. Il a rappelé que les investissements engagés dans les domaines des infrastructures, de l'énergie, de l'emploi, du tourisme et des services publics doivent produire des retombées directes au bénéfice des habitants et contribuer à un développement harmonieux de l'ensemble de la province.

Cette rencontre illustre la méthode de gouvernance impulsée par le Président de la République : être à l'écoute, dialoguer sans intermédiaire, mesurer les attentes des populations et veiller à ce que les politiques publiques produisent des résultats visibles et durables. À Mayumba, comme partout sur le territoire national, le Chef de l'État entend faire du développement une réalité perceptible dans le quotidien des citoyens.