Sénégal: Entre le marteau et l'enclume, Aminata TOURÉ décline poliment le poste de ministre d'État, directrice de cabinet

1 Juin 2026
Confidentiel Afrique (Dakar)
Par Hugues DESORMAUX

Les choses bougent du côté du palais Roume de Dakar. Le gouvernement Al Aminou LO devrait tomber avant 22 heures ce lundi 1 juin 2026 renseignent des canaux à Confidentiel Afrique.

Comme l'annonçait en exclusivité Confidentiel Afrique dans son édition électronique du jour, le président Bassirou Diomaye Faye a jeté son dévolu sur Aminata Touré, superviseure de la Coalition Diomaye Président et ex- premier ministre de Macky Sall (2013- 2014) pour diriger le cabinet présidentiel avec rang de Ministre d'État.

Selon des sources bien informées parvenues à Confidentiel Afrique, Mme Aminata Touré a décliné poliment la proposition du président Diomaye Faye, alors que tout était bien arrangé pour elle. Pourquoi ce strapontin stratégique attribué à Aminata Touré a été refusé subitement par l'égérie sexagénaire ? Aux dernières nouvelles, des compromis sont en train d'être trouvés au niveau du cabinet présidentiel pour la ramener dans le jeu.

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Va-t-elle céder ? Comme nous l'écrivions ce matin, le président Diomaye Faye tient entre ses mains la carte de substitution, si Aminata Touré restait toujours inflexible à piloter le cabinet présidentiel. Depuis le 26 août 2024, le Chef de l'État sénégalais auprès duquel elle a battu campagne, l'avait promue au titre de «haute-représentante ».

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