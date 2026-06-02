Sénégal: Entre le marteau et l'enclume, Aminata TOURÉ décline poliment le poste de ministre d'État, directrice de cabinet

Les choses bougent du côté du palais Roume de Dakar. Le gouvernement Al Aminou LO devrait tomber avant 22 heures ce lundi 1 juin 2026 renseignent des canaux à Confidentiel Afrique.

Comme l'annonçait en exclusivité Confidentiel Afrique dans son édition électronique du jour, le président Bassirou Diomaye Faye a jeté son dévolu sur Aminata Touré, superviseure de la Coalition Diomaye Président et ex- premier ministre de Macky Sall (2013- 2014) pour diriger le cabinet présidentiel avec rang de Ministre d'État.

Selon des sources bien informées parvenues à Confidentiel Afrique, Mme Aminata Touré a décliné poliment la proposition du président Diomaye Faye, alors que tout était bien arrangé pour elle. Pourquoi ce strapontin stratégique attribué à Aminata Touré a été refusé subitement par l'égérie sexagénaire ? Aux dernières nouvelles, des compromis sont en train d'être trouvés au niveau du cabinet présidentiel pour la ramener dans le jeu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Va-t-elle céder ? Comme nous l'écrivions ce matin, le président Diomaye Faye tient entre ses mains la carte de substitution, si Aminata Touré restait toujours inflexible à piloter le cabinet présidentiel. Depuis le 26 août 2024, le Chef de l'État sénégalais auprès duquel elle a battu campagne, l'avait promue au titre de «haute-représentante ».