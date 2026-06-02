Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 2 juin 2026

revue de presse

Sénégal : Le PM dévoile un gouvernement de 30 membres pour accélérer la mise en œuvre du projet présidentiel

Le Premier ministre Al Aminou Lo a dévoilé, ce lundi 1er juin 2026, la composition du nouveau gouvernement. Une équipe de 30 membres chargée de conduire l'action publique sous son autorité après sa nomination, le 25 mai dernier.

Dans une déclaration présentant les grandes lignes de cette nouvelle équipe, il a souligné que sa mise en place intervient à l'issue des consultations d'usage menées avec les différentes parties concernées, notamment avec le président du parti Pastef.

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D'emblée, le chef du gouvernement a rappelé la volonté du président de la République de placer l'intérêt national au-dessus des considérations partisanes. Selon lui, le chef de l'État demeure attaché à l'esprit du projet politique ayant reçu l'adhésion des Sénégalais ainsi qu'aux orientations de la Vision Sénégal 2050. [Source allAfrica]

Accord sur les migrants avec Londres : Les demandes financières de Kigali rejetées

La Cour permanente d'arbitrage a rejeté la requête du Rwanda qui réclamait des dizaines de millions de dollars au Royaume-Uni dans le cadre de l'accord migratoire de 2022.

Kigali soutenait que Londres devrait honorer ses engagements financiers malgré l'annulation du contrat en 2024 par le Premier ministre Keir Starmer.

Soit deux paiements de 67 millions de dollars destinés à couvrir les coûts de réinstallation pour les années 2025 et 2026. [Source Africanews]

Bénin : Romuald Wadagni en tournée ouest-africaine dès ce mardi

Le président béninois, Romuald Wadagni, est attendu à Ouagadougou ce mardi 2 juin dans le cadre d'une tournée diplomatique en Afrique de l'Ouest, qui le conduira également au Niger, au Togo, en Côte d'Ivoire et au Ghana, quelques jours seulement après son investiture à la tête du Bénin.

Selon une note de la Direction du protocole d'État, les autorités et autorités burkinabées sont invitées à accueillir le chef de l'État béninois à son arrivée à l'aéroport international de Ouagadougou dans l'après-midi.

Cette visite s'inscrit dans une série de déplacements régionaux entrepris par Romuald Wadagni une semaine après sa prise de fonction. Après une première visite officielle au Nigéria le 1er juin, le président béninois doit se rendre à Niamey pour des échanges avec son homologue nigérien, le général Abdourahamane Tiani, avant de poursuivre sa tournée au Burkina Faso où une rencontre avec le capitaine Ibrahim Traoré est annoncée [Source Apanews]

Afrique du Sud : Cinq Mozambicains tués dans une vague de violences xénophobes

Le Mozambique a annoncé, mardi, la mort de cinq de ses ressortissants lors de violences xénophobes survenues ce week-end en Afrique du Sud. Les incidents, qui ont éclaté dans la ville de Mossel Bay, ont également contraint des centaines de personnes à fuir ou à être rapatriées.

Selon un communiqué du gouvernement mozambicain, environ 800 ressortissants du pays ont été affectés par les violences qui ont débuté vendredi à Mossel Bay, dans la province du Cap-Occidental. Maputo fait état de sept décès au total : cinq personnes auraient été tuées lors d'agressions à caractère xénophobe, tandis que deux autres sont mortes dans un accident de la route alors qu'elles tentaient de regagner le Mozambique. [Source Africa Radio]

Afrique de l'Ouest : Santé publique - Abidjan accueille la réunion stratégique du Réseau Africain Santé et Fonction Publique

La capitale économique ivoirienne accueille, du 1er au 2 juin 2026, la Réunion régionale du Réseau Africain Santé et Fonction Publique (HaPSNA), un cadre de concertation destiné à renforcer la coopération entre les pays africains dans la gestion des ressources humaines en santé et l'amélioration des systèmes de santé publique.

La cérémonie d'ouverture s'est tenue ce lundi 1er juin à Abidjan sous la présidence du ministre de la Fonction publique et de la Modernisation de l'administration, Anne Désirée Ouloto, représentant le Gouvernement ivoirien, aux côtés du ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la Couverture maladie universelle, Pierre Dimba. Cette rencontre est organisée en collaboration avec le Bureau régional de la CEDEAO à Abidjan. [Source Fratmat]

Madagascar : Feu vert de la Justice pour des poursuites contre quatre juges accusés de déstabiliser le régime

À Madagascar, la ministre de la Justice a donné son feu vert le 1er juin 2026 au lancement de poursuites judiciaires contre quatre des neuf juges de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC). Une procédure d'usage quand des magistrats sont visés.

À en croire Fanirisoa Ernaivo, ils auraient considéré comme recevable une requête en destitution du chef de l'État déposée par un député. Or, cette demande ne l'était pas, selon les textes de loi. Ils sont accusés de déstabilisation. [Source RFI]

Egypte : Les personnes handicapées face à des obstacles dans le monde du travail

Des obstacles à l'emploi, des quotas peu respectés et des lieux de travail inaccessibles aggravent l'insécurité économique pour les personnes handicapées

Les personnes handicapées en Égypte sont confrontées à des entraves systémiques à leur droit au travail, liées à l'insuffisante mise en oeuvre de la loi de 2018 sur les droits des personnes handicapées, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.

Parmi ces difficultés figurent des pratiques d'embauche discriminatoires, des lieux de travail inaccessibles, des obstacles à l'obtention d'une carte nationale confirmant le handicap, des quotas d'emploi non respectés, ainsi que le recours par des employeurs à des emplois factices et sous-payés (afin de remplir les quotas), qui privent ces personnes d'un véritable travail correctement rémunéré. [Source Human Rights Watch]

Au Mali, ravitailler Bamako en carburant devient une opération militaire

L'arrivée de plus de 756 camions chargés de carburant à Bamako, lundi, vient soulager quelque peu les peines des populations de la capitale malienne. En effet, depuis plusieurs semaines, les files d'attente s'allongeaient devant les stations-service de Bamako.

Certains automobilistes passaient des heures à rechercher du carburant, tandis que les prix ont fortement augmentés sur le marché parallèle. Cette situation alimentait les inquiétudes des ménages, des transporteurs et des opérateurs économiques. [Source Afrik.com]

Cameroun : Martinez Zogo - Les images insoutenables de sa mise à mort projetées au tribunal

Au Tribunal Militaire de Yaoundé, la projection des images de la mise à mort du journaliste Martinez Zogo a plongé la salle dans une stupeur bouleversante un moment historique et douloureux pour la justice camerounaise.

Il y a des images qu'on ne peut pas oublier.

Cet après-midi, dans une salle d'audience du Tribunal Militaire de Yaoundé, elles ont été projetées sur grand écran, devant des juges, des avocats, des journalistes, des citoyens. Des femmes ont pleuré. Des hommes ont détourné les yeux. Certains ont quitté la salle. [Source Camer.be]

Congo Kinshasa : La lutte contre Ebola vient de remporter une victoire cruciale dans son foyer le plus dangereux

Cinq guérisons viennent d'être enregistrées en République démocratique du Congo, épicentre de la nouvelle épidémie d'Ebola. Parmi elles, quatre infirmiers et un technicien de laboratoire, tous sortis de l'hôpital après un traitement réussi. L'Organisation mondiale de la santé salue ces progrès, mais prévient : la bataille est loin d'être gagnée.

Le ministère congolais de la Communication fait état de 282 cas confirmés et 42 décès, après dix neuf nouveaux tests positifs. L'OMS espère d'autres rémissions, notamment chez les patients pris en charge précocement. Pourtant, le nombre de contaminations ne cesse d'augmenter, et les chaînes de transmission restent actives. La propagation a déjà atteint l'Ouganda, voisin immédiat, obligeant à fermer des portions de frontière. [Source Africapresse]