Congo-Kinshasa: Plus de 300 agents de l'IGF formés à la gouvernance et au contrôle des finances publiques

Au total, 306 agents et cadres de l'Inspection générale des finances (IGF) ont reçu leurs brevets, lundi 1er juin à Kinshasa, au terme d'une session de formation organisée conjointement par l'École nationale d'administration (ENA) et l'École nationale des finances (ENF) sur la gouvernance financière, le contrôle des finances publiques, la gestion administrative ainsi que l'éthique professionnelle.

La cérémonie de remise des brevets s'est déroulée dans une ambiance solennelle, marquant l'aboutissement d'un programme destiné à renforcer les capacités techniques et professionnelles des inspecteurs des finances. Cette initiative s'inscrit dans une politique du Gouvernement d'améliorer la qualité des services publics et de consolider la bonne gouvernance financière, selon le vice-Premier ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau.

Les bénéficiaires ont suivi plusieurs modules portant notamment sur la gouvernance financière, le contrôle des finances publiques, la gestion administrative ainsi que l'éthique professionnelle. Des compétences jugées essentielles pour assurer une meilleure protection des ressources publiques et renforcer la redevabilité dans la gestion des finances de l'État.

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Pour Tombola Moke, directeur général de l'ENA, cette formation vise à doter les agents de l'IGF des outils nécessaires pour répondre aux exigences croissantes en matière de contrôle et de transparence dans la gestion publique.

Prenant la parole lors de la cérémonie, le vice-Premier ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Lihau, a salué l'engagement des récipiendaires tout au long de leur parcours de formation. Il les a exhortés à mettre les connaissances acquises au service de l'État et des citoyens.

Le membre du gouvernement a également réaffirmé la détermination des autorités à poursuivre la modernisation de l'administration publique à travers le renforcement continu des compétences des agents et cadres de l'État.

Au nom des apprenants, Tundula Ali Enoch a souligné que cette formation leur a permis d'acquérir de nouvelles connaissances qui contribueront à améliorer leurs méthodes de travail et à renforcer l'efficacité de leurs missions de contrôle.

« Nous sortons de cette formation avec des compétences nouvelles qui nous permettront d'accomplir nos tâches avec davantage de professionnalisme et de contribuer efficacement à la protection des deniers publics », a-t-il déclaré.

Pour les organisateurs, cette initiative constitue une étape importante dans le processus de professionnalisation de l'administration publique congolaise. Elle intervient dans un contexte où la transparence, la bonne gouvernance et la lutte contre la mauvaise gestion des ressources publiques figurent parmi les priorités de l'IGF.

À travers cette formation, le gouvernement entend ainsi renforcer les capacités des agents chargés du contrôle des finances publiques et améliorer la performance des institutions engagées dans la préservation des ressources de l'État.