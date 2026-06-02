Congo-Kinshasa: Ebola en Ituri - La société civile et les confessions religieuses appellent à soutenir le personnel soignant

La coordination de la société civile et les confessions religieuses de l'Ituri lancent un appel à la mobilisation en faveur des équipes médicales engagées dans la lutte contre l'épidémie d'Ebola dans les zones touchées par la maladie. Cet appel intervient après la présentation, dimanche 31 mai à Bunia, de quatre nouveaux patients guéris au Centre Médical Évangélique (CME).

Pour ces structures, ces guérisons constituent un signal encourageant dans la riposte contre Ebola. Elles saluent les efforts du personnel soignant qui oeuvre quotidiennement à la prise en charge des malades malgré des conditions parfois difficiles.

Les quatre patients guéris ont quitté le Centre Médical Évangélique de Bunia munis de leurs certificats de guérison. Avec un autre cas déclaré guéri dans les zones de santé de Bunia et de Rwampara, le nombre de personnes sorties victorieuses de la maladie continue d'augmenter.

La coordination de la société civile de l'Ituri estime que ces résultats doivent renforcer la confiance de la population envers les structures sanitaires et encourager une plus grande adhésion aux mesures de prévention.

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« C'est vraiment un pas vers la victoire sur la maladie, bien que l'échantillon reste faible. Nous voulons aussi attirer l'attention sur la faible couverture logistique de la riposte dans l'ensemble de l'Ituri », a déclaré Dieudonné Lossa, coordonnateur de la société civile de l'Ituri.

Tout en se réjouissant des avancées enregistrées, la société civile s'inquiète du manque de moyens logistiques mis à la disposition des équipes de riposte. Selon elle, cette situation limite l'efficacité des interventions sur le terrain et favorise la propagation du virus dans certaines localités de la province.

Les confessions religieuses partagent cette préoccupation. Elles considèrent que les guérisons enregistrées ces derniers jours contribuent à instaurer un climat de confiance entre les communautés et les professionnels de santé. Elles estiment également que ces résultats permettent de combattre les rumeurs et les fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux au sujet de la maladie.

Pour le pasteur Ignace Bingi, responsable religieux à Bunia, les succès enregistrés dans la prise en charge des patients démontrent que les structures sanitaires disposent des compétences nécessaires pour sauver des vies et méritent un soutien accru de la part de tous les acteurs.

De leur côté, plusieurs activistes des droits humains et acteurs sociopolitiques encouragent les survivants d'Ebola à devenir des ambassadeurs de la sensibilisation au sein de leurs communautés. Ils estiment que leurs témoignages peuvent contribuer à dissiper les peurs, à lutter contre la désinformation et à promouvoir le recours rapide aux soins en cas de symptômes suspects.

Alors que la riposte se poursuit, la société civile et les confessions religieuses appellent les autorités, les partenaires et la population à renforcer leur soutien au personnel soignant afin de consolider les progrès réalisés et accélérer la lutte contre l'épidémie dans l'ensemble de la province de l'Ituri.