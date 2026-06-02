Congo-Kinshasa: Épidémie d'Ebola - Le diocèse de Bunia renforce les mesures de prévention dans les paroisses

Face à la progression de l'épidémie d'Ebola dans l'Est de la République démocratique du Congo, le diocèse de Bunia a annoncé une série de mesures strictes visant à protéger les fidèles et à limiter les risques de propagation du virus au sein des communautés chrétiennes.

Dans un communiqué signé par l'évêque du diocèse, Mgr Dieudonné Uringi, l'Église catholique appelle l'ensemble des fidèles, prêtres, religieux et religieuses à s'impliquer activement dans la prévention de la maladie. Le prélat rappelle que le virus demeure hautement contagieux et que sa chaîne de transmission n'est pas encore maîtrisée.

Parmi les principales dispositions prises figure l'installation obligatoire de dispositifs de lavage des mains à l'entrée des paroisses, chapelles et autres lieux de rassemblement.

Le diocèse a également instauré le respect strict de la distanciation physique pendant les célébrations liturgiques. Les embrassades, poignées de main et autres formes de contact physique sont désormais proscrites afin de limiter les transmissions éventuelles du virus. Cette mesure vise à renforcer les gestes barrières et à réduire les risques de contamination lors des activités religieuses.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Autre décision importante : le report des baptêmes, des premières communions et des ordinations sacerdotales prévues le 11 juin. Selon les autorités ecclésiastiques, cette mesure préventive permettra d'éviter les grands rassemblements susceptibles de favoriser la propagation de la maladie.

Dans le même élan, les visites aux malades dans les structures sanitaires sont suspendues jusqu'à nouvel ordre. Le diocèse recommande également d'éviter l'organisation des retraites spirituelles, des veillées de prière et de toute autre activité pouvant occasionner des regroupements à risque.

L'Église invite par ailleurs les chrétiens à jouer un rôle actif dans la sensibilisation de leurs communautés. Elle les exhorte à lutter contre la désinformation, à respecter scrupuleusement les consignes d'hygiène et à orienter sans délai vers les centres de santé toute personne présentant des symptômes suspects.

À travers ces mesures, le diocèse de Bunia entend contribuer aux efforts de riposte déployés par les autorités sanitaires pour contenir l'épidémie et protéger les populations. L'Église catholique rejoint ainsi les différentes institutions engagées dans la lutte contre Ebola dans cette partie du pays.