Afrique: CAN U17 2026 - L'Égypte décroche la 3e place face au Maroc

Dakar — L'équipe nationale masculine de football des moins de 17 ans (U17) de l'Égypte a remporté le match de la troisième place de la Coupe d'Afrique des nations de la catégorie, en dominant celle du Maroc par 2 buts à 0, lundi, à Rabat.

Mohamed El Sayed a ouvert le score à la 32e minute. Son coéquipier Ahmed Beshir a scellé la victoire égyptienne au bout du long temps additionnel de la seconde période (90+12).

L'Égypte, vainqueur de l'édition 1997, décroche ainsi pour la première fois une troisième place dans cette compétition.

La finale de la CAN U17 opposera, mardi à 19h GMT, le Sénégal à la Tanzanie. Le Sénégal, vainqueur de l'édition 2023, fera face à un adversaire qui atteint pour la première fois ce stade de la compétition.

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Les Lionceaux ont brillé lors de cette édition 2026 de la CAN U17, affichant un parcours marqué par une montée en puissance.

Après une entame de compétition compliquée en phase de groupes, soldée par une défaite face à l'Afrique du Sud (1-2), les joueurs de Lamine Sané ont su réagir avec détermination. Ils ont enchaîné deux victoires importantes contre le Ghana (1-0), puis face à l'Algérie (2-1), terminant premiers du groupe D.

Lors de la phase à élimination directe (quarts de finale et demi-finale), le Sénégal a fait preuve d'une solidité mentale remarquable, remportant ses deux rencontres à l'issue de la séance des tirs au but, après avoir concédé à chaque fois des buts dans le temps additionnel.

Les Lionceaux ont éliminé le Mali (4-2 après TAB, 1-1) en quarts de finale. Ils ont réitéré cette performance contre le pays hôte, le Maroc, s'imposant également au bout d'une séance de tirs au but spectaculaire (7-6, après 1-1).

Ils affronteront en finale la Tanzanie, qui a réalisé une performance solide lors de cette compétition, marquée par une grande efficacité offensive en phase de poules.

La Tanzanie a entamé son tournoi par une victoire nette contre le Mozambique (3-0). Elle a poursuivi sur sa lancée en battant l'Angola (3-0). Malgré une défaite lors de son dernier match de groupe face au Mali (1-2), l'équipe a su se qualifier.

En quarts de finale, les Serengeti Boys ont éliminé l'Algérie à l'issue d'une séance de tirs au but intense (4-3). Ils ont réitéré cette performance en demi-finale face à l'Égypte, également aux tirs au but (4-3), validant ainsi leur place pour la finale.

Cette affiche promet donc une belle finale entre deux grandes équipes.