Cote d'Ivoire: BRVM - Le titre Eviosys Packaging SIEM réalise la meilleure performance avec une hausse de 7,29% ce lundi 1er juin 2026

A l'issue de la séance de cotation de ce lundi 1er juin 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), le titre Eviosys Packaging SIEM Côte d'Ivoire ont enregistré des baisses au terme de la séance de cotation de ce mardi 26 mai 2026.

Le cours de cette entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation d'emballages métalliques est ainsi passé de 1 440 FCFA la veille à 1 545 FCFA ce lundi 1er juin 2026, soit une augmentation de 105 FCFA.

Les dernières informations financières disponibles sur la société Eviosys Packaging Côte d'Ivoire remontent au 31 décembre 2023 avec un résultat net après impôts de 1,01 milliard de FCFA contre 3,86 milliards de FCFA en 2022, soit une forte baisse de 74%. Son chiffre d'affaires était aussi en baisse, passant de 29,60 milliards de FCFA en 2022 à 27,88 milliards de FCFA en 2023.

Le reste du Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres Bernabé Côte d'Ivoire (plus 7,26% 1 700 FCFA), AGL Côte d'Ivoire (plus 3,87% 1 880 FCFA), Société Ivoirienne de Banque Côte d'Ivoire (plus 3,72% à 8 500 FCFA) et SOGB Côte d'Ivoire (plus 2,60% à 7 490 FCFA).

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Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (moins 6,17% à 2 815 FCFA), Unilever Côte d'Ivoire (moins 4,44% 57 100 FCFA), Tractafric Motors Côte d'Ivoire (moins 3,15% à 4 155 FCFA), Solibra Côte d'Ivoire (moins 1,30% à 38 000 FCFA) et BOA Bénin (moins 1,12% à 8 800 FCFA).

Bien qu'en baisse, la valeur des transactions est toujours restée au-dessus du milliard de FCFA, se situant à 1,180 milliard de FCFA contre 1,520 milliard de FCFA la veille.

De son côté, la capitalisation du marché des actions s'est retrouvée avec une hausse de 6,468 milliards, s'établissant à 16 410,800 milliards de FCFA contre 16 404,332 milliards FCFA le vendredi 29 mai 2026.

Celle du marché des obligations s'est établie à 12 046,226 milliards de FCFA contre 12 039,134 milliards FCFA la veille, soit une augmentation de 7,092 milliards de FCFA.

L'indice BRVM Composite s'est rehaussé de 0,11% à 426,00 points contre 425,54 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre aussi une hausse de 0,32% à 200,18 points contre 199,55 points la veille. De son côté, l'indice BRVM Prestige a progressé de 0,52% à 166,95 points contre 166,09 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il est en repli de 0,19% à 299,81 points contre 300,39 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,11% à 167,12 points contre 166,94 points la veille.