Algérie: Le président de la République préside une réunion de travail consacrée aux projets structurants du secteur des hydrocarbures

1 Juin 2026
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, lundi, une réunion de travail consacrée aux projets structurants du secteur des hydrocarbures.

La réunion a également porté sur le projet de complexe de production d'engrais phosphatés, ainsi que sur le projet intégré de phosphate pour la production d'ammoniac et d'urée, en plus de la production d'engrais phosphatés et azotés.

Dans ce cadre, le projet intégré de phosphate entrera en phase de production au cours du premier trimestre de l'année 2027, parallèlement à l'achèvement du projet d'extension du port d'Annaba, qui sera prêt à exporter les premières cargaisons de phosphate durant la même période.

Par ailleurs, la réunion a examiné le financement du projet de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset. Il a été décidé de lancer les travaux, au plus tard au cours du mois de septembre prochain, à travers trois (3) grands chantiers:

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Premier chantier: Ouargla-In Salah.

Deuxième chantier: In Salah-Tamanrasset.

Troisième chantier: Tamanrasset-In Salah.

La réunion s'est déroulée en présence du Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, du ministre d'Etat, chargé de l'Inspection générale des services de l'Etat et des Collectivités locales, M. Brahim Merad, du ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures, M. Mohamed Arkab, du ministre des Finances, M. Abdelkrim Bouzred, du Gouverneur de la Banque d'Algérie, M. Mohammed Lamine Lebbou et du Président-directeur général (P-dg) du groupe Sonatrach, Nour Eddine Daoudi.

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