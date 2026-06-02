Sénégal: Aliou Gori Diouf, un géographe et spécialiste du changement climatique prend en main le ministère de l'Environnement

1 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le nouveau ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Aliou Gori Diouf, va diriger un département ministériel dont il connaît parfaitement les domaines d'intervention, le changement climatique et la dégradation écologique notamment.

Ce docteur en géographie a acquis une expérience d'une vingtaine d'années dans la gestion des questions environnementales.

M. Diouf est à la fois chercheur, consultant et formateur. Il a travaillé pour plusieurs pays, organisations internationales et entreprises privées.

La gestion des risques climatiques fait partie de ses compétences, de même que la structuration et la mise en oeuvre de solutions durables dans les secteurs clés du développement.

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Géographe de formation, Aliou Gori Diouf est surtout un spécialiste des questions environnementales et du changement climatique. Il est l'auteur de plusieurs documents consacrés à des projets relatifs au climat et à l'environnement.

Comme expert et consultant, M. Diouf a travaillé pour le Fonds pour l'environnement mondial, le Fonds vert pour le climat et le Fonds international de développement agricole (FIDA). Pour le FIDA, il a contribué à l'élaboration de propositions de projets destinés au Cameroun et au Liberia.

Aliou Gori Diouf a conduit l'évaluation de plusieurs projets liés à la résilience climatique et environnementale au Sénégal et au Tchad. Comme formateur, il a contribué à la mise en oeuvre des plans nationaux d'adaptation (PNA) de plusieurs pays en formant les agents des ministères concernés à l'adaptation au changement climatique.

Le laboratoire de physique atmosphérique et océanique de l'université Cheikh-Anta-Diop et Enda Energie font partie des organismes où il a mené des travaux de recherche pendant de nombreuses années. M. Diouf a fait ses études à l'université Cheikh-Anta-Diop, à l'Université Laval du Québec (Canada) et dans d'autres institutions universitaires.

Au Sénégal, le nouveau ministre de l'Environnement et de la Transition écologique a étudié l'évolution des écosystèmes en lien avec les changements des systèmes de production agrosylvopastoraux de la région de Tambacounda (est).

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