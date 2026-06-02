Sénégal: Décès de Pr Moustapha Kassé, éminent économiste et premier Doyen de la FASEG de l'UCAD

1 Juin 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le professeur Moustapha Kassé, éminent économiste, est décédé, lundi, à Dakar, annoncent plusieurs médias.

Pr Moustapha Kassé a été le Doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion (FASEG) de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar.

Les mêmes sources précisent que la levée du corps est prévue, mardi, à 11 heures à l'hôpital Fann, suivie de son inhumation à Touba.

En 2022, la FASEG avait rendu hommage à son premier Doyen, à travers des "Mélanges", un ouvrage collectif et de compilations d'hommage pour saluer la contribution inestimable de Pr Moustapha Kassé, "l'un des premiers agrégés de sciences économiques du CAMES" [Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur], une institution africaine créée en 1968.

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