Sénégal: Alhaminou Lo - 'Le président de la République appelle à placer l'intérêt national au-dessus des considérations partisanes'

Dakar — Le président de la République a réaffirmé son attachement à la primauté de l'intérêt national sur toute considération partisane et à la mise en oeuvre du projet politique ayant conduit à son élection ainsi que de la Vision Sénégal 2050, a déclaré lundi le Premier ministre, Ahmadou Alhaminou Mohamed Lo.

"Monsieur le président de la République, gardien de la Constitution, vient de rappeler qu'en toutes circonstances, un homme d'État doit veiller à ce que la patrie et la République soient toujours au-dessus de toute considération partisane de quelque sorte que ce soit", a-t-il notamment indiqué lors de l'annonce de la composition du nouveau gouvernement de 30 membres contre 31 dans le précédent attelage gouvernemental.

Selon le chef du gouvernement, le président de la République demeure "fermement attaché " à la fidélité à l'esprit du projet ayant fondé son accession à la magistrature suprême ainsi qu'à "l'esprit et à la lettre de la Vision Sénégal 2050 ".

Un gouvernement de mission et d'obligation de résultat

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Le Premier ministre a souligné que le chef de l'État, conscient de "l'urgence de délivrer avec pragmatisme, lucidité [et] finesse les promesses d'un Sénégal souverain, juste et prospère", considère comme une nécessité de mobiliser "toutes les forces vives de la nation " en vue d'atteindre les objectifs de politique publique jugés prioritaires.

"Nous avons un gouvernement de mission et d'obligation de résultat qui a un socle politique et un socle technocratique", a indiqué M. Lo

Il s'est aussi attardé sur un gouvernement qui prend en compte "notre désir et réalité de vivre ensemble dans la diversité territoriale et sociale et qui fait place aux jeunes et aux femmes".

"Vous le constaterez, deux ministères ont été fusionnés, en l'occurrence le ministère des Finances et du Budget et le ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération", a-t-il fait remarquer en parlant d'une "cohérence rétablie".

Le ministère en charge de l'énergie, du pétrole et des mines a vu ses compétences en matière de mines transférées à un nouveau ministère qui est le ministère des mines et de la géologie.

"Vous noterez que, comme je l'avais indiqué lors de ma nomination, que nous avons maintenu et nous allons maintenir le cap avec un changement de méthode, comme je l'ai rappelé, qui sera axé sur la cohérence institutionnelle et la cohérence de l'action gouvernementale" a encore fait valoir le Premier ministre.

Poursuivant, Ahmadou Alhaminou Mouhamed Lo a évoqué un "changement de méthode et de dynamique qui sollicitera toutes nos ressources humaines d'ici et de la diaspora en appui au pilotage des politiques publiques".