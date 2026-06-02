Sénégal: Alpha Thiam, DG ADEPME, promu ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme

Dakar — Alpha Thiam, jusque-là directeur général de l'Agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises (ADEPME), a été nommé, lundi, ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme dans le nouveau gouvernement du Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Mohamed Lo dont la liste a été rendu publique le même jour.

Apha Thiam, leader du parti Forces Nouvelles, est membre de la coalition Diomaye Président . Il est juriste de formation et expert en management des ressources humaines.

M. Thiam remplace à ce poste le juriste et l'ex-député de Pastef Les patriote, Amadou Ba.

Nommé lors du Conseil des ministres du 17 septembre 2025 directeur général de l'ADEPME, Alpha Thiam a auparavant travaillé en tant que juriste et contrôleur de gestion dans plusieurs projets avant d'intégrer le groupe Sonatel Orange depuis 2004. Il a été en détachement au Bénin chez l'opérateur national SBIN.

Alpha Thiam est fils de l'ancien ministre de la Pêche Khoureychi Thiam.

M. Thiam va travailler avec Mame Coumba Diop, nommée secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique en remplacement de Bakary Sarr qui devient le nouveau ministre de la Communication, des Relations avec les Institutions et Porte parole du gouvernement.