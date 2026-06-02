Sénégal: Moussa Sarr, un avocat d'affaires et pénaliste nommé au ministère de la Justice

Dakar — Me Moussa Sarr, le tout nouveau Garde des Sceaux est un éminent avocat d'affaires et un pénaliste inscrit au tableau de l'Ordre des Avocats il y a un peu plus de 25 ans.

Avocat Associé, Chef du Département Contentieux et qualité du cabinet, le nouveau ministre de la Justice est spécialisé en droit Immobilier, droit bancaire, droit pénal des affaires, droit des contrats civils et commerciaux et en droit public économique (contrats de gestion et concession de service public, marchés publics, montage de partenariats publics-privés) Il s'occupe également de la rédaction des contrats et de l'audit juridique.

Chargé de Cours en droit des affaires dans les Ecoles Supérieures de Commerce à Dakar et à l'Université de Dakar, il est aussi l'ancien Président de l'AJAS (Association des Jeunes Avocats du Sénégal).

Me Sarr, comme on l'appelle dans les prétoires est titulaire d'un DESS en droit des affaires option Banque. Il a prêté serment en février 2000, et détient par devers lui un DEA en sciences politiques, option défense et sécurité.

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Le nouveau ministre de la Justice est notamment connu pour avoir été un des avocats du défunt imam Alioune Badara Ndao accusé de faits de "terrorisme" en 2015 par l'Etat, puis finalement acquitté.

Eloquent par le verbe et élégant par le port, Me Moussa Sarr a réussi à faire condamner le journaliste Cheikh Yérim Seck pour viol, le maire de Dakar dans une affaire de meurtre.

Il est également titulaire d'un certificat en droit du sport et figure parmi les avocats sénégalais mobilisés devant le Tribunal arbitral du sport (TAS), dans le cadre de la plainte du Maroc visant à retirer au Sénégal son titre de champion d'Afrique de football.

Lorsque le club de football de Ouakam a été sanctionné par la Commission disciplinaire de football, c'est lui qui réussit à faire casser la décision par le TAS.

Mais parmi tous ses états de service, celui que les gens retiendraient le plus serait sans doute : avocat du détenu Bassirou Diomaye Faye, qui deviendra quelques mois plus tard président de la République.