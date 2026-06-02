Sénégal: Mouhamadou Moukhtar Cissé - Le retour d'un haut fonctionnaire au ministère de l'Intérieur

Dakar — L'Inspecteur général d'Etat (IGE) Mouhamadou Moukhtar Cissé est nommé ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, un peu plus de deux ans après avoir quitté ce département, en remplacement de l'avocat Mouhamadou Bamba Cissé dans le nouveau gouvernement présenté lundi par le Premier ministre Ahmadou Alhaminou Lo.

Né à Dagana (nord) en janvier 1967, Mouhamadou Moukhtar Cissé présenté comme un technocrate réputé, a été tour à tour, directeur général de la SENELEC, directeur de cabinet du président de la République, ministre délégué en charge du Budget, ministre du Pétrole et de l'Energie et ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, entre 2012 et 2024. Il a été également directeur général des Douanes sous le magistère d'Abdoulaye Wade.